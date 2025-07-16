Polisi ısırdı...

Alithia’nın haberine göre, dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda bisikletli polisler Limasol merkezde devriye gezerken boş bir evden çıkan ve kaçmaya başlayan 35 yaşındaki şahsın peşine düştü. Bisikletli polis tarafından önü kesilen şahıs, polis memurunu darp etti ve ısırdı. Hareketsiz hale getirilerek tutuklanan şahsın, sığınma başvurusu reddedilen ve Güney Kıbrıs’ta kaçak ikamet etmekte olan bir Nijeryalı olduğu kaydedildi.