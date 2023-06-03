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Polisten uyarı: Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat!

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Polisten yapılan açıklamada, sosyal medya dolandırıcılarına dikkat edilmesi yönünde uyarı yapıldı.
Polisten uyarı: Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, sosyal medya dolandırıcılarına dikkat edilmesi yönünde uyarı yapıldı.  

Açıklamada, “Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında, bazı kötü niyetli kullanıcılar tarafından açılan sahte hesaplarla, çeşitli senaryolar üretilerek dolandırıcılık faaliyetleri yapılmaya ve şahıslardan sahtekarlıkla para temin edilmeye devam ediliyor” denildi.  

Son olarak Instagram kullanıcısı “Cepvillagsm" tarafından, dolandırmak kastı ile cep telefonu ödüllü bir çekiliş düzenlendiği ve çekiliş sonucunda “I Phone 14 Pro Max” kazandığı beyanında bulunduktan sonra, verilen banka hesap numarasına kargo, KDV ve IMEI ücreti gibi masraflar için para havale edilmesi sağlanarak, Instagram kullanıcısı bir şahıstan sahtekarlıkla 54 bin 513 TL para temin edildiği tespit edildiği ifade edildi. 

Açıklamada, “Halkımızın benzer mağduriyetleri yaşamaması adına, internet üzerinden veya sosyal medya platformlarından alışveriş yapacakları zaman çok dikkatli olmaları ve satın alacakları ürünlerin fiziki varlıklarını görmeden, verilen banka hesap numaralarına para havale etmemeleri önemle rica olunur” açıklaması yapıldı.  

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