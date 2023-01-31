Prens Harry ve Meghan Markle’ın belgesel dizisi hiç beğenilmedi

Yeni araştırmalar, Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Netflix dizisinin ABD'deki izleyicileri etkilemekte başarısız olduğunu ortaya koydu.

Pazar araştırma şirketi Kantar’a göre, İngiltere Kraliyet Ailesi hakkında zarar verici açıklamalar içeren belgesel dizisi “Harry & Meghan”, aralık ayında ABD’de 95. sırada yer aldı.

Sussex Dükü ve Düşesi’nin, 2020 yılında kraliyet ailesinden ayrılmadan önceki yaşadıklarını anlatan röportaj serisi, geçen ay ABD’deki yayın platformlarında en çok keyif alınan üçüncü program olan Netflix’in kurgusal dizisi “The Crown”ın oldukça gerisinde yer aldı.

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılarak eşi Meghan Markle'la ABD‘ye yerleşen Prens Harry'nin yayınladığı “Spare” isimli anı kitabında da birçok ifşalar bulunuyor.

Abisi Prens William'dan dayak yediğini, ona organ lazım olursa diye dünyaya getirildiğini, eşi Markle'ın sürekli olarak ailesinden manevi işkence gördüğünü ve 25 Taliban üyesini öldürdüğünü iddia eden Prens, tepki çektiği bu sözlerle kamuoyunun gündemine oturmuştu.

İZLENDİ AMA SEVİLMEDİ

Belgesel dizisi “Harry & Meghan” ise ilk haftasında 4,5 milyon izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen abonelikli TV programı oldu. Nielsen’in verilerine göre dizi, 12 Aralık haftasında ABD’de yaklaşık 1,7 milyar dakika izlendi.

Ancak tüm dikkatleri üzerine çekmesine rağmen, birçok Amerikalı izleyici program hakkında olumsuz geri bildirimde bulundu. Kantar’ın üç aylık anketi, ABD’de 20.000 ve Birleşik Krallık’ta 12.000 kişiyle izleme alışkanlıkları ve memnuniyetleri hakkında anket yapıyor.

Bulgular, film eleştirmeni web sitesi Rotten Tomatoes ile örtüşüyor. Burada da akış izleyicilerinin yalnızca yüzde 18’i belgesel dizisine olumlu bir puan verdi. Dizi, 21.000 incelemeye göre İnternet Film Veritabanında (IMDB) 10 üzerinden 4,8 olarak derecelendirildi.

Dizi, ABD’li izleyicileri heyecanlandırmayı başaramazken, Kantar’a göre geçen ay İngiltere’de en çok beğenilen beşinci program oldu.

Netflix, Kantar’ın anketi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.