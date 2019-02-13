Prens Selman Kâbe’nin çatısına çıktı, ortalık karıştı!(video)

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Müslüman aleminin kutsal mekanı Kabe'deki son projeleri incelemek için Mekke'yi ziyaret etti. Selman, daha önce pek görülmeyen bir harekete imza atarak büyük tepki çekti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Müslüman aleminin kutsal mekanı Kabe'deki son projeleri incelemek için Mekke'yi ziyaret etti. Selman, daha önce pek görülmeyen bir harekete imza atarak büyük tepki çekti. Selman, Beytullah'ın çatısına çıktı.

Kaşıkçı cinayeti ve Yemen’de yaşanan şiddet olaylarına katkısı dolayısıyla uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, büyük tepki çeken bir harekete imza attı. Selman’ın skandal hareketi Mekke ziyareti sırasında yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Kâbe’nin içine giren bin Selman, daha sonra alışık olmadık bir şekilde Beytullah’ın (Kâbe Binası) çatısına çıktı. Veliaht prensin Kâbe’nin üstüne çıkması sosyal medyada yankı buldu. Abbasiler döneminin önde gelen halifelerinden Ebu Ca’fer el-Mansur’un Beytullah’ın çatısına çıktığı biliniyor.

Günümüzde genelde yağmur yağdığında temizlik yapılması veya kutsal binanın örtüsünün değiştirilmesi için görevliler binanın çatısına çıkıyor. Suudi Arabistan yönetimi, Müslümanların en kutsal mekanı Kâbe’nin bulunduğu Mekke’nin “2030 vizyonu” çerçevesinde yenileneceğini açıklamıştı. 2018 yılında yaklaşık 2 milyon 372 bin kişi hac vazifesini yerine getirebildi.

Prens Selman, görevlilerden bilgi aldıktan sonra Kâbe’den ayrıldı.