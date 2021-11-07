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Prenses Diana'nın yakın arkadaşı: "Hikayesi doğru ve saygılı bir şekilde aktarılmıyordu"

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Prenses Diana'nın yakın arkadaşı, The Crown'ın senaryo ekibinden ayrıldı; "Hikayesi doğru ve saygılı bir şekilde aktarılmıyordu"
Prenses Diana'nın yakın arkadaşı: "Hikayesi doğru ve saygılı bir şekilde aktarılmıyordu"

Prenses Diana’nın yakın arkadaşlarından biri olan Jemima Khan, Netflix’in Crown dizisinin senaryosuna yardım ettiği görevini bıraktı. Khan, dizinin Prenses Diana’nın hikayesine beklediği kadar saygı göstermediğini söyledi. ,

The Guardian’da yer alan habere göre, Prenses Diana’nın yakınlarından olan Jemima Khan, dizinin yapımcısı Peter Morgan tarafından Diana’nın ölümünden önceki yıllara odaklanan beşinci sezonun senaryosuna yardım için çağırıldı.

Khan, dizinin gidişatının Prenses Diana’nın hayatını doğru ve saygılı bir şekilde aktarmadığını söyledi.

Britanya kraliyet ailesinin kurgusal bir şekilde aktarıldığı dizinin yeni sezonunun 2022’nin kasım ayında yayınlanması bekleniyor.

Prenses Diana kimdi?

Prenses Diana 1981 yılında, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in varisi olan Galler Prensi Charles ile Londra'daki St Paul's Katedrali'nde evlenmişti.

Diana'nın o evlilikten doğan çocukları Prens William ve Prens Harry bugün evli ve çocuk sahibi birer yetişkin.

Charles-Dinana çifti 1992'de ayrı yaşamaya başladı ve 1996'da resmen boşandılar.

Prenses Diana nasıl öldü?

Prenses Diana 1997 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te Pont de l'Alma tünelinde, bulunduğu aracın kaza yapması sonucu öldü.

Birlikte tatil yaptığı Dodi Al Fayed ile aracın sürücüsü Henri Paul da kazada yaşamlarını yitirdiler.

Al Fayed'in özel koruması Trevor Rees-Jones kazadan kurtuldu.

Yapılan soruşturmada sürücü Henri Paul'un kanında Fransa kanunlarında belirtilen 100 mililitre kanda 50 miligram ölçüsünün çok üzerinde alkol bulunduğu tespit edildi. Paul'ün 100 mililitre kanında çıkan 175 miligram alkol, sürücünün bir şişeden fazla şaraba denk bir alkollü içki içtiğine işaret ediyordu.

Sürücü, Prenses Diana ve Dodi Al Fayed'in aracını izleyen fotoğrafçılardan uzaklaşmak için sürat yaparken kontrolü kaybetmiş ve tüneldeki beton bir kolona çarpmıştı.

 

T24

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