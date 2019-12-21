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Prof. Dr. Canan Karatay: Fabrikadan çıkmış ürünler hakiki besin değil

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Prof. Dr. Canan Karatay: Fabrikadan çıkmış ürünler hakiki besin değil
Prof. Dr. Canan Karatay: Fabrikadan çıkmış ürünler hakiki besin değil

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yapay ve fabrikadan çıkmış ürünlerin hiçbirinin hakiki besin olmadığını söyledi. Canan Karatay, bu gıdalara lezzetli olması için şeker yüklemesi yapıldığı, bu şekerin de mısır şurubu olduğuna dikkat çekti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Sağlıklı Hayat' konulu söyleşi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Karatay, pakete girmiş ürünler konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı besinlerin reklamının yapılmadığını savunan Karatay, "Yapay olan ve fabrikadan çıkmış olan ürünlerin hiçbiri hakiki besin değil. Bunlara damak tadını artırsın diye her türlü şeker yükleniyor. Başta da çok ucuz olduğu için mısır şurubu şekeri ekleniyor. Bunlar hakikaten temelde bütün çocuklarımızın gençlerimizin sağlığını bozuyor" diye konuştu.

Doğal ve işlenmemiş her gıdanın rahatlıkla yenebileceğini öne süren Karatay, GDO'lu ve üzerine tarım ilaçları sıkılmış ürünlerin tehlikeli olduğunu belirtti.

Şeker konusunda dünyada bir hassasiyet oluştuğunu aktaran Karatay, "Benim kitaplarımda 20 bine yakın kanıt var. Bu kanıtlar ve çalışmalar bağımsız çalışmalar. Beni kabul etmeyenler ilaç firmalarının desteğiyle araştırma yapanlar. Onlar bilim değil ama halkımıza bilimmiş gibi sunuluyor maalesef" dedi.

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