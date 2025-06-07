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Prof. Dr. Hüsnü Can Başer’in Adı Yeni Keşfedilen Endemik Anason Türüne Verildi

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Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’in adı, Konya’da keşfedilen endemik “Can Anasonu” türüne verildi. Bu gelişmeyle birlikte Prof. Dr. Başer’in ismi, Türkiye florasında beşinci kez bir bitkiye verilmiş oldu.
Prof. Dr. Hüsnü Can Başer’in Adı Yeni Keşfedilen Endemik Anason Türüne Verildi

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’in adı, Türkiye’de keşfedilen endemik bir anason türüne verildi!

Türkiye’de keşfedilen endemik bir anason türü, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Can Başer’in adıyla literatüre geçti. Son keşifle birlikte Prof. Dr. Başer’in ismi Türkiye’de beşinci kez, yeni keşfedilen bir bitkiye verilmiş oldu.

Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’in adı, Türkiye florasına yeni kazandırılan endemik bir bitki türüne verildi. Konya’da keşfedilen ve maydanozgiller (Apiaceae) familyasına ait olan bu yeni anason türü, bilim dünyasında “Pimpinella husnucan-baseri, Can Anasonu” adı ile literatüre geçti. Bitkinin keşfi, Dünya Biyoçeşitlilik Günü olan 22 Mayıs’ta kamuoyuna duyuruldu. Yeni türü bilim dünyasına kazandıran Prof. Dr. Ahmet Duran, anason türünü, bilimsel katkılarıyla KKTC, Türkiye ve dünyada büyük saygı gören Prof. Dr. Hüsnü Can Başer’e ithaf etti. Bu adlandırma ile birlikte, Prof. Dr. Başer’in ismi Türkiye florasında beşinci kez bir bitki türüne verilmiş oldu.

Yeni endemik türün ilaç ham maddesi potansiyeli araştırılacak!

Konya’nın Hadim ilçesinde dar bir alanda yetişen “Can anasonu”, doğal yaşam alanının yerleşim yerleri ve tarım alanlarıyla çevrili olması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum ise, bitkiyi Türkiye’nin öncelikli korunması gereken endemik türlerinden biri haline getiriyor. Tehlike altındaki bu endemik tür, taşıdığı tıbbi ve aromatik özellikler sayesinde ilaç hammaddesi olarak değerlendirilmek üzere bilimsel araştırmalara da konu olacak.

Adını doğaya yazdırdı: Beş bitki türüne adı verildi!

Yeni keşifle birlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’in adı beşinci kez bir bitki türüne ismi verildi. Farmasötik bilimlere ve botanik alanına yaptığı bilimsel katkılar ile ön plana çıkan Prof. Dr. Hüsnü Can Başer’in adı böylece Türkiye florasında önemli bir yer edindi. Bu türlerden biri; “Başer Lohusaotu (Aristolochia baseri)” olurken, bir diğeri ise doğrudan Prof. Dr. Hüsnü Can Başer’in adını taşıyan “Hüsnü Can Başer Kekiği (Origanum husnucan-baseri)” oldu. “Başer Peygamber Çiçeği (Centaurea baseri)” ile taşlık alanlarda yetişen “Başer Kaya Kekiği (Thymus baseri)” de bu listede yer aldı. Son olarak ise; anason türlerinden biri “Can Anasonu (Pimpinella husnucan-baseri)” olarak adlandırıldı.

Ödüllerle taçlanan akademik kariyer...

Uluslararası bilim çevresinde farmakognozi, fitokimya, botanik ve etnofarmakoloji alanlarındaki çalışmaları ile bilinen Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, birikimini Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde öğrencilerine aktarmaya devam ediyor. “Handbook of Essential Oils” adlı eseriyle 2016 yılında ABC James A. Duke Mükemmeliyet Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Başer, kariyeri boyunca TÜBİTAK Bilim Ödülü, IFEAT Hizmet Madalyası ve Türk Eczacıları Birliği Yaşam Boyu Onur Ödülü gibi prestijli ödüllere de layık görüldü. Prof. Dr. Başer, binden fazla makale, 61 kitap ve 142 kongre bildirisi yayımlayarak, 19 yüksek lisans ve 10 doktora tezine de danışmanlık yaptı.

 

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