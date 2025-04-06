898 Ücretsiz Test, 100 Riskli Vaka!

Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerinde “Prostat Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında 898 kişiye ücretsiz PSA testi yapıldı, 100 riskli hasta tespit edildi!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) iş birliğiyle 1-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen “Prostat Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı” etkinlikleri kapsamında, ada genelinde yaklaşık bin kişiye ücretsiz PSA testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 100’e yakın riskli hasta tespit edilerek, erken tanı için muayeneye yönlendirildi.

Gelişmiş tanı ve tedavi olanaklarıyla hastalara multidisipliner bir yaklaşımla hizmet sunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastaneleri, toplumun farklı kesimleri ile yaptığı iş birlikleriyle erken teşhis süreçlerini desteklemeye devam ediyor. KKTC’de kanser vakaları her geçen yıl artarken, erken teşhis ve düzenli taramaların hastalığın kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyor. Özellikle prostat kanseri gibi belirtileri geç ortaya çıkabilen hastalıklarda ise erken tanı, tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor.

Erken teşhis için yola çıktılar: Gezici Sağlık Aracıyla ücretsiz PSA taraması!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde gerçekleştirilen taramalarla halkın bilinçlendirilmesi ve erken teşhise yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi. Ada genelinde belirlenen merkezlerde, Yakın Doğu Üniversitesi’nin gezici sağlık aracıyla PSA testi için kan örnekleri alındı. Cumhurbaşkanlığı’ndan başlayan tarama programı kapsamında, Cumhuriyet Meclisi Binası’nın yanı sıra Girne, Mağusa, İskele ve Lefkoşa pazarlarında 40 yaş ve üzeri birçok erkeğe ücretsiz test yapıldı.

PSA taramasına katılan 900 kişiden 100’ünün risk altına olduğu ortaya çıktı!

Farkındalık ayı kapsamında Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen taramalarda 350 kişiye PSA testi yapıldı. Test sonuçlarına göre, 48 kişinin prostat kanseri açısından risk taşıdığı belirlenerek ileri tetkikler için yönlendirme yapıldı. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan testlerde ise toplam 49 kişi PSA taramasından geçirildi ve 4 riskli hasta tespit edilerek gerekli sağlık kontrolleri için yönlendirildi.

Tarama testlerine en yoğun ilgi ise Gazimağusa bölgesinde oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin üstlendiği PSA testlerine yaklaşık 500 kişi başvurdu. 42 kişi ise prostat kanseri açısından riskli bulunarak sağlık merkezlerine yönlendirildi.

Düzenli kontroller hayat kurtarıyor!

Prostat kanserinin, özellikle erken evrelerinde belirti vermemesi nedeniyle ‘sessiz’ ilerleyen ve geç teşhis edildiğinde tedavisi zorlaşan bir hastalık olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müjdat Salih Balkan, “Bu nedenle, düzenli kontroller ve erken teşhis, hastalığın başarıyla tedavi edilmesinde hayati öneme sahiptir. Mart ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz tarama programıyla, 898 kişiye ücretsiz PSA testi yaparak, 100’e yakın riskli bireyi erken tanı şansı ile sağlık kuruluşlarına yönlendirmiş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz ise “Gezici sağlık aracımızla ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar sayesinde, sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlanan birçok vatandaşımıza da ulaşabildik” dedi. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı da kanserle mücadelede yalnızca tedavinin değil, farkındalık ve toplumsal bilinçlenmenin de en az tedavi kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Bulakbaşı, “Bu önemli tarama kampanyasında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.