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PTT Demirtaş'ın kitaplarını satıştan kaldırdı

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Selahattin Demirtaş'ın İBB'nin kitapçısında satılan kitapları yandaşları çılgına çevirmişti. Ardından PTT'nin satış sitesinde de bu kitapların satıldığı öğrenildi.
PTT Demirtaş'ın kitaplarını satıştan kaldırdı

PTT’nin alışveriş sitesi PTTAvm.com, hala tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı kitapların satışını sitesinden kaldırdı.

4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, cezaevinde geçirdiği dönem süresince Seher (Dipnot Yayınları) ve Devran (İletişim Yayınları) adında iki kitap yazıp yayımlamıştı.

İBB satışa sundu, AKtroller çıldırdı

Son olaraksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş.’ye bağlı İstanbul Kitapçısı’nda Demirtaş’ın kitaplarının satılmaya başlanması AKtroller tarafından hedef alınmıştı.

Demirtaş'ın kitapları TBMM Kütüphanesi'nde de bulunuyor.

 

 

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