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Ramazan Kadirov’dan yeni Türkiye açıklaması: Erdoğan’a seslendi

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Aralık ayının başında Kocaeli’nde Körfez Belediyesi tarafından hizmete açılan 14 dönüm araziye sahip Cevher Dudayev Parkı’nın yarattığı gerilim dinmiyor…
Ramazan Kadirov’dan yeni Türkiye açıklaması: Erdoğan’a seslendi

Aralık ayının başında Kocaeli’nde Körfez Belediyesi tarafından hizmete açılan 14 dönüm araziye sahip Cevher Dudayev Parkı’nın yarattığı gerilim dinmiyor…

Aralık ayının başında açılan Cevher Dudayev Parkı, 14 dönüm alan üzerinde kuruldu.

Geçen hafta Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, park ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve Türkiye’yi hem eleştirmiş hem de tehdit etmişti. Grozni’deki bir parka terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın adını verme tehdidinde bulunarak misilleme yapabileceğinin sinyalini veren Kadirov, kişisel Telegram hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çok sert ifadeler kullanmıştı.

Türkiye’yi Rusya’ya şikayet eden Kadirov, geçen hafta istediğini de elde etmişti. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Peskov hem de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kadirov’a destek çıkarak Ankara’nın bu konuda harekete geçmesini istemişti.

Kocaeli Körfez Belediyesi tarafından yapılan Cevher Dudayev Parkı içi 3.5 milyon TL harcanmıştı.

Konuyla ilgili sıcak bir gelişme ise dün gece yaşandı.. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Kadirov, Türkiye’den bu konuyla ilgili harekete geçmesini istedi. Kadirov, “Dışişleri Bakanlığı harekete geçti ve biz halen Türkiye’den bir yanıt bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Rus devlet televizyonu RIA Novosti’de yer alan haberde Kadirov’un “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğru karar vereceğini umut ediyorum. Türkiye’yi çok seviyoruz, zengin bir tarihi var, Müslüman mirası var. Dolayısıyla biz bu akıl almaz olay yüzünden ilişkilerimizin bozulmasını istemeyiz” dediği kaydedildi.

CEVHER DUDAYEV KİM?
Rusya'ya karşı savaşan ve Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Dudayev, Çeçenistan ve Rusya tarafından terörist olarak tanımlanıyor.

Dudayev, 1996 yılının Nisan ayında Çeçen köyü Gekhi-Chu yakınlarında öldürülmüştü.

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