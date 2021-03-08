  • BIST 1.530
  • Altın 418,967
  • Dolar 7,7315
  • Euro 9,1608
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Rasim Öztekin'in doktorundan açıklama: Hayati tehlikesi devam ediyor

»
Kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Cevdet Uğur, "Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır" dedi.
Rasim Öztekin'in doktorundan açıklama: Hayati tehlikesi devam ediyor

Kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Cevdet Uğur, "Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır" dedi.

İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur, kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sanatçı Öztekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Prof. Dr. Koçoğulları, şu açıklamayı yaptı:

  • "Sayın Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde evinde fenalaşması üzerine eşi tarafından ilk müdahalesi yapılarak 112 ekiplerimize haber verilmiş. 112 ekipleri tarafından yerinde müdahalesi yapılan hasta en yakın Beykoz Devlet Hastanesi’ne götürülmüş.
  • Beykoz Devlet Hastanesi’nde ek müdahaleleri yapılan hastanın kardiyak durumunun stabilleşmemesi üzerine hastanemiz ile kontağa geçildi ve hastanemize getirildi. Dün öğlen saat 15.30 sıralarında hastanemizin acil servisine getirilen, daha önceden kardiyak problemleri nedeni ile tedavi alan hastayı acilen ameliyata aldık.
  • Ameliyathanede yapay kalp destek cihazı, geçici kalp destek cihazı ekmo dediğimiz cihazı bağladık. Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır."
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki çocuk annesi, mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi’nde okutuyor07 Mart 2021 Pazar 20:45
  • Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi07 Mart 2021 Pazar 19:31
  • Türkiye'de 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.07 Mart 2021 Pazar 19:21
  • Bursa'da küçük kızı taciz eden şüpheliye meydan dayağı07 Mart 2021 Pazar 19:08
  • Kılıçdaroğlu: İktidar, kendisine oy vermeyen Kürtleri cezalandırmak istiyor07 Mart 2021 Pazar 18:17
  • Edirne'de yakılarak öldürülen 8 köpek ile alakalı soruşturma başlatıldı07 Mart 2021 Pazar 17:44
  • T.C. Yargıtay’dan şoke eden karar: Eşini bıçaklayan koca ile aldatan kadın eşit kusurlu07 Mart 2021 Pazar 10:21
  • Ayrıntılar belli olmaya başladı! Yeni anayasada seçim detayı07 Mart 2021 Pazar 10:00
  • 'Geceleri 'Ne zaman bitecek bu ağrılar' diye ağladığım zamanlar oldu'06 Mart 2021 Cumartesi 23:30
  • Ünlü tasarımcının ölüm nedeni belli oldu06 Mart 2021 Cumartesi 22:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti