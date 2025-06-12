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Renkler, Ritimler ve Hayaller Yakın Doğu İlkokulu’nda Buluştu

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Yakın Doğu İlkokulu’nda düzenlenen “Yıl Sonu Sergisi” ile “Çocuk ve Çevre Festivali”nde öğrenciler eğitim yılına coşkulu bir şekilde veda ediyor.
Renkler, Ritimler ve Hayaller Yakın Doğu İlkokulu’nda Buluştu

Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri eğitim yılına sanat ve çevre temalı etkinliklerle coşkulu bir şekilde veda ediyor. Yakın Doğu İlkokulu bahçesinde büyük bir coşkuyla gerçekleşen “Yıl Sonu Sergisi” ve “Çocuk ve Çevre Festivali”, sanatın büyüleyici gücünü çevre bilinciyle birleştiren anlamlı bir kutlamaya dönüştü. Sanatı ve çevre duyarlılığını buluşturan etkinliklere aileler de yoğun ilgi gösterdi.

Renkler, ritimler ve hayaller...

 “Yıl Sonu Sergisi”nde tuval ve karakalem çizimlerden seramik ve heykel çalışmalarına, el işi ürünlerden dekoratif ürünlere kadar geniş bir seçki sunuldu. Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerin yıl boyunca tutkuyla hazırladığı eserlerin yer aldığı serigi, öğrencilerin estetik bakış açılarını, özgün dünyalarını ve yaratıcı potansiyellerini gözler önüne serdi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen sergi açılışında Ritmik Jimnastik Grubu’nun enerjik performansının yanı sıra okul korosu ile keman ve piyano eşliğinde sunulan müzik dinletisi de beğeni topladı.

Doğa sevgisi sahneye taşındı...

Yakın Doğu Okul Öncesi öğrencilerinin de katıldığı “Çocuk ve Çevre Festivali” de izleyicilerden büyük beğeni topladı. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin sahne aldığı etkinlikte; tiyatro, dans, ritim, müzik ve defile gibi çeşitli gösteriler yer aldı. Renkli kostümler ve yaratıcı koreografilerle zenginleştirilen sunumlar, çevre temalı içerikleriyle geceye anlam ve coşku kattı. Öğrenciler, doğaya duyarlılıklarını eğlenceli ve öğretici bir dille ifade etti. Geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları kostümler ve afişlerle sahneye çıkan minikler, tiyatro gösterileri, şarkılar ve danslarla çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturdu.

Festivalde 3, 4 ve 5 yaş grupları ritim ve dans performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yakın Doğu İlkokulu Müzisyenler Grubu’nun seslendirdiği “Yumurta Şarkısı” neşeli bir atmosfer yarattı. Farklı yaş gruplarından öğrenciler Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde çevre mesajları verdi.

Fatma Coşar: “Sanat ve çevre duyarlılığı, çocukların gelişimin temel yapı taşlarından biridir.”

Çocukların akademik, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimlerini önemsediklerini belirten Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar, “Sanat ve çevre duyarlılığı, bu gelişimin temel yapı taşlarından biri. Bu nedenle bir yandan çocuklarımızın düş gücünü ve estetik bakış açılarını sanat yoluyla ifade etmelerine alan açarken, diğer yandan doğayla kurdukları bağı güçlendirmeyi, çevre bilinci kazanmalarını ve yaşanabilir bir dünya için sorumluluk duygusu geliştirmelerini hedefliyoruz” dedi. Bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri “Çocuk ve Çevre Festivali”nin, çocukların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesine de imkan sunduğunu belirten Fatma Coşar, “Düzenlediğimiz sergi ise çocukların duygularını renkler, sesler ve ifadelerle anlatmalarını sağlayan özel bir deneyim oluyor” ifadelerini kullandı.

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