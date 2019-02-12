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Resmi gazeteye ilan verdiler: 203 dolar maaşla cellat aranıyor!

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Sri Lanka'da resmi gazeteye cellat ilanı verildi. İşe alınacak cellatlar, 203 dolar (1000 TL) maaşla çalışacak. Ülkede mevcut asgari ücret ise 10 bin rupi yani 63 dolar (332 TL).
Resmi gazeteye ilan verdiler: 203 dolar maaşla cellat aranıyor!

Sri Lanka hükumetinin uyuşturucu mafyalarına karşı mücadele için tekrar infaz cezasının uygulanacağını açıklanmasının ardından, cellat alımı için resmi gazeteye ilan verildi. İşe alınacak cellatların 203 dolar maaşla çalışacağı belirtildi.

Sri Lanka hükumeti, Filipinler’de uyuşturucuya karşı alınan sert tedbirleri örnek alarak ülke genelinde büyük bir operasyona hazırlanıyor. 43 yıl aradan sonra ülkede idam cezası tekrar uygulanacak.

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, uyuşturucu tacirlerinin önümüzdeki iki ay içinde idam edilmeye başlanacağını açıklamıştı. Sirisena, Ocak ayında Filipinler’e yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin, uluslararası eleştirilere ve sivil halkın polisle karşı karşıya gelmesine rağmen uyuşturucu tacirlerine karşı verdiği mücadeleye övgüde bulunmuştu.

Sri Lanka Cezaevleri Kurumu Sözcüsü Thushara Upuldeniya yaptığı açıklamada, "Eğer hükumet de hazırsa, ivedilikle iki cellat görevlendirip uyuşturucu tacirlerini infaz etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Ülkede idam cezalarının müebbet hapse çevrildiğini hatırlatan Sözcü Upuldeniya, halihazırda hükümlü 25 uyuşturucu taciri ve 436 cinayet suçlusu olduğunu kaydetti.

MÜKEMMEL AHLAKİ KARAKTER SAHİBİ OLMALI'

Sri Lanka’nın resmi gazetesi Daily News’e, aylık 203 dolar maaşla cellat alımlarının başladığına dair iş ilanı verildi. İlanda, adayların 18-45 yaşları arasında, erkek, ’mükemmel ahlaki karakterli’ ve ’akıl sağlığının yerinde’ olması gerektiği belirtildi.

Sri Lanka’nın son celladı 2014 yılında görevinden ayrılmış ve kariyeri boyunca hiç kimseyi idam etmemişti.

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