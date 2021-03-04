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Reynmen hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemi

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Reynmen hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemi
Reynmen hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemi

"Reynmen" olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş hakkında, sunucu Bircan Bali'ye hakaret edip, tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sunucu Bircan Bali'nin, "Reynmen" olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş aleyhine, hakaret edip tehditte bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

CNNTürk'ün haberine göre; Bali'nin dilekçesinde, "Yusuf Aktaş'ın 13 Ocak 2021'de sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden, kendisine yönelik video ve yazılar paylaşarak, 'Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz...' gibi ifadeler kullandığını belirttiği anlatılan iddianamede, Bali'nin dilekçesinde, "şarkıcı Aktaş'ın 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmasını istediği" dile getirildi.

İddianamede, şarkıcı Aktaş'ın "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9,5 aydan, 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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