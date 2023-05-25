RMMO askeri araçla kaza yaparak ağır yaralandı!

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) askerinin dün, Larnaka - Lefkoşa otobanında askeri araçla, yolda oluşan su birikintilerine girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığını ve ağır yaralandığı belirtildi.
Haravgi gazetesi, polisin olayla ilgili tahkikatında, ilk değerlendirmelere göre askerin, kötü hava koşulları nedeniyle yolda oluşan su birikintilerine girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığını ve ağır yaralandığını yazdı.
Gazete, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan askerin durumunun ciddi olduğunu kaydetti.
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