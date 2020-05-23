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RMMO Birliğinde İşkenceye Soruşturma

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RMMO Birliğinde İşkenceye Soruşturma
RMMO Birliğinde İşkenceye Soruşturma

 Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) bir birliğinde askerlerin birbirlerine işkence ve şiddet uygulaması olayı hakkında soruşturma başlatıldı; AKEL gönüllü katılım gerekçesinin benimsenmemesi, olayın derinlemesine araştırılması ve suçluların gerekli cezaya çarptırılması gerektiğini açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre AKEL tarafından dün yayımlanan ve olayın derinlemesine incelenmesi talep edilen bildiride, olayın, gönüllü olarak katılan muvazzaflar arasında gerçekleştiği gerekçesinin Rum Yönetimi tarafından benimsenmemesi gerektiğine, bu tür olayların demokratik bir devletin ordusunda yeri olmadığına dikkat çekti. 

Gazete görüntülerinin yayılması ile Rum toplumu arasında infial yaratan olay hakkında soruşturma başlatıldığını ve soruşturma görevinin, olayın gerçekleştiği birlik komutanından daha üst rütbede bir subaya verildiğini de kaydetti.

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