  • BIST 10063.02
  • Altın 3168.218
  • Dolar 35.7132
  • Euro 37.4927
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

RMMO’nun teçhizatlarında güçlendirme yapılacak!

» »
Güney Kıbrıs’ın, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 3 silah programına katılmasının, uzun yıllar sonra Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) esaslı modernizasyonunu ve güçlendirilmesini gündeme getirdiği bildirildi.
RMMO’nun teçhizatlarında güçlendirme yapılacak!

Politis gazetesi, RMMO’da son 20 yıldır, güçlendirme çalışmalarının azar azar yapıldığını ve bütçesinin büyük bir kısmının, mevcut teçhizatın bakım ihtiyaçları için kullanıldığını, yeni teçhizatlar alınmasının ise ikinci planda olduğunu yazdı.

Gazete, RMMO’ya son yıllarda, 140 milyon euro maliyetinde olan Sırp “Nora-B52 155mm” kundağı motorlu obüs ile Fransız-Alman ortak yapımı “Airbus Helicopters” şirketine ait 6 adet “H145M” saldırı helikopteri alındığını kaydederek, bu maliyetin gelecek yıla kadar taksitlerle ödeneceğini belirtti.

Haberde, RMMO’ya Yeşil Hat’ın denetlenmesi için elektronik sistem alındığı da ifade edildi.

Gazete, geriye kalan araç-gereçlerde de yıllardır güçlendirme çalışması yapılması gerekliliğinin gündeme geldiğini ve bu gerekliliğin, Rusya’ya Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle uygulanan yaptırımlardan sonra daha da öne çıktığını kaydederek, RMMO’nun sahip olduğu Rus silah sistemlerinde artık yedek parça tedarikinin mümkün olmadığını ve bunların yerine yenilerinin alınması için prosedür başlatıldığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın ABD silah programına katılmasından önce, RMMO Genelkurmaylığı tarafından en uygun seçeneğin İsrail’in Merkava tankları olduğu değerlendirmesini yaptığını yazan gazete, Gazze’de savaş başlayınca bu seçeneğin beklemeye alındığını kaydetti.

Habere göre, bu seçeneğin ardından da Leopard, Leclerc ve Amerikan M1 Abrams tankları gündeme geldi. Bu seçenekler arasında en pahalı olan M1 Abrams iken, Güney Kıbrıs’ın eski ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatı sonrasında silah programlarına dahil olmasıyla, bu maliyetin düşmesi bekleniyor.

Gazete, RMMO’daki güçlendirme çalışmalarıyla ilgili önceliğin Rus silah sistemlerinin değiştirilmesi olduğunu ve askeri kaynaklara göre, öncelikler hiyerarşisine rağmen, bir gün içinde hemen değişiklik yapılacağının beklenmemesi gerektiğini yazdı.

Haberde, RMMO’nun ihtiyaçlarının ABD’ye iletileceği ve büyük bir olasılıkla ABD’den deniz sınırlarının denetlenebilmesine yönelik yüzer araç ve hava aracı da isteneceği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Vatandaşlıklar konusunda ikinci beraat24 Ocak 2025 Cuma 12:39
  • Son on yılda 1500 kişi mazbatalarını ödemeyip hapis yattı24 Ocak 2025 Cuma 12:22
  • Afrikalı kadınlar Güney Kıbrıs’ta cinsel istismar mağduru23 Ocak 2025 Perşembe 15:22
  • Bayraktar Camisi'ne saldıran 21 yaşındaki Suriyeli tutuklandı!23 Ocak 2025 Perşembe 12:50
  • Amerikalılar Baf’taki hava üssü için Güney Kıbrıs’ta23 Ocak 2025 Perşembe 12:22
  • Larnaka Havaalanı'nda valizinde 11 kilogram tütün içeren 83 kutu bulundu: Kıbrıslı Türk tutuklandı23 Ocak 2025 Perşembe 10:34
  • Tutuklu bulunduğu Rum Merkezi Cezaevi’nden video çekti, ortalık karıştı21 Ocak 2025 Salı 14:57
  • Gençler arasında başlayan bıçaklı kavga cinayet girişimine dönüştü20 Ocak 2025 Pazartesi 15:28
  • Güney Kıbrıs’ta kasım ayı ölüm oranı rekor kırdı20 Ocak 2025 Pazartesi 13:44
  • Gençler arasında başlayan bıçaklı kavga cinayet girişimine dönüştü20 Ocak 2025 Pazartesi 13:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti