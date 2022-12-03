  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

RMMO’ya 60 adet çift kabin van tipi araç alınacak

» »
RMMO araç filosunu modernizasyonu çerçevesinde 60 adet 4 çekerli çift kabin van araç satın alımı için anlaşma imzaladı.
RMMO’ya 60 adet çift kabin van tipi araç alınacak

Haravgi gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) bakanlık genel müdürü Andreas Lukas ve A.Luoutsios & Sons LTD şirketi adına Yannos Lutsios tarafından imzalanan anlaşmada 60 adet 4 çekerli van tipi araçların alınacağı ve araçların 5 yıl veya 100 bin kilometre bakım desteği öngöreceğini yazdı.

Anlaşmada öngörülen toplam harcamanın 1 milyon 773 bin 600 Euro (artı KDV), her bir aracın maliyetinin de yaklaşık 30 bin Euro olduğu bilgisi verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rumlar Apostolos Andreas Manastırı’nda ayin yaptı01 Aralık 2022 Perşembe 15:25
  • İki çiftlikte kanatlıların imha edilmesine başlandı30 Kasım 2022 Çarşamba 16:31
  • Andreas Mavroyannis, Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerle bir araya gelecek30 Kasım 2022 Çarşamba 15:59
  • Güney Kıbrıs’ta bankalardaki mevduatlarda artış29 Kasım 2022 Salı 16:15
  • Baf’taki “Fellahoğlu Hanı”nın restorasyon çalışmaları sürüyor29 Kasım 2022 Salı 12:54
  • Bin civarında kanatlı itlaf ediliyor!29 Kasım 2022 Salı 12:49
  • Rum Adli Tabipliği, Tansu Çıdan’ın iç organlarının yerinde çarşaf olduğu iddiasını reddetti29 Kasım 2022 Salı 12:25
  • Kasulidis, “Kıbrıs sorununun çözümü herkes için faydalı olur”29 Kasım 2022 Salı 12:12
  • Otellerdeki doluluk oranı yılın ilk 10 ayında % 43,6’ya yükseldi28 Kasım 2022 Pazartesi 16:54
  • Anastasiadis : “Kıbrıs yakın zamanda Avrupa’ya doğal gaz tedarik edebilir”28 Kasım 2022 Pazartesi 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti