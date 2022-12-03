RMMO’ya 60 adet çift kabin van tipi araç alınacak

Haravgi gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) bakanlık genel müdürü Andreas Lukas ve A.Luoutsios & Sons LTD şirketi adına Yannos Lutsios tarafından imzalanan anlaşmada 60 adet 4 çekerli van tipi araçların alınacağı ve araçların 5 yıl veya 100 bin kilometre bakım desteği öngöreceğini yazdı.

Anlaşmada öngörülen toplam harcamanın 1 milyon 773 bin 600 Euro (artı KDV), her bir aracın maliyetinin de yaklaşık 30 bin Euro olduğu bilgisi verildi.