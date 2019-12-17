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RMMO’ya yeni atış alanı

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Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) için Mağusa bölgesinde, Protara’nın “tenha” bir mevkiinde yeni ve çağdaş bir atış alanı açıldı.
RMMO’ya yeni atış alanı

Alihtia’nın haberine göre “Fanu” isimli atış alanı dün Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, RMMO Komutanı Korgeneral İlias Leondaris ve Paralimni Belediye Başkanı Theodoros Pirillis’in katıldığı törenle açıldı.

Tören sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Angelidis, bu sonuca varmak için bürokrasi ile savaşmak zoruna kaldıklarını, Protara Belediyesi’nin gösterdiği kararlılıkla sonuca vardıklarını söyledi, bu atış alanının RMMO personelinin harekat kabiliyetini daha da artıracağını söyledi.

Savvas Angelidis, mevcut atış alanlarını geliştirmeyi ve yenilerini açmayı da planladıklarını, Ksinthus atış alanının da yeniden faaliyete geçirileceğini belirtti.

Türkiye’nin “özellikle bu dönemde tahriklerini tırmandırdığını” iddia eden Angelidis, bunların artık yalnızca Rum yönetimi ve “egemenlik haklarıyla ilgili olmadığını, Doğu Akdeniz’in diğer bölgelerine ve başka ülkelerin egemenlik haklarına da yayıldığını” öne sürdü.

Angelidis şunları da söyledi:

“Biz bu tahrikkarlığı çeşitli cephelerde, aynı felsefeyle, aynı dikkatle, aynı soğukkanlılıkla göğüslemeye devam edeceğiz. Olumlu sonuçları görüyoruz,  aynı zamanda ihlalin devam ettiğini de görüyor ancak bölgeyi istikrarsızlaştırmak maksadıyla Türkiye’nin istediği şekilde davranmamız zannederim yanlış olur.”

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