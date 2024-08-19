Roblox ‘Erdoğan oyunu’nu platformdan kaldırdı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 7 Ağustos’ta çocuk oyun platformu Roblox’u ‘çocuk istismarı’ nedeniyle yasaklayıvermişti. Türkiye, çoğu çocuk 9 milyonu aşkın kullanıcısıyla dünyada Roblox’u en çok oynayan dördüncü ülkeydi.

Roblox oyuncuları yasağın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla oyunun tekrar erişime açılması için çağrı yaptı. Öyle ki bazı videolarda ‘Roblox açılsın’ pankartlarıyla sokağa çıkmış çocuklar görüldü.

‘Vergiden Kaçış (RTE)’

ABD merkezli Roblox’ta, kullanıcılar hem kendi oyunlarını oluşturuyor hem de diğer oyuncuların yarattığı oyunları deneyimleyebiliyor.

Bu oyunlardan biri de ‘Vergiden Kaçış (RTE).’

Fakat Roblox 15 Ağustos’ta, “Politikacılar hakkında içerik bulundurma ve vergi kaçakçılığına teşvik etmek” gerekçeleriyle oyunu platformdan kaldırdı. Ayrıca oyunun yaratıcısı ‘banavergiver’ın hesabı askıya alındı.

Yaş sınırı bulunmayan oyunda amaç ‘Patron RTE’nin oyuncuları öldürmeye çalışan vergilerinden kaçmaktı. Üstelik oyuncuların peşindeki yaşam, saray, nefes alma gibi vergiler ‘Suriyeli’ karakterlere bulaşmıyordu.