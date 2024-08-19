  • BIST 10054.2
  • Altın 2717.345
  • Dolar 33.7214
  • Euro 37.2547
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKABlinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti

Roblox ‘Erdoğan oyunu’nu platformdan kaldırdı

» »
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yasakladığı Roblox’ta bulunan ‘Erdoğan oyunu’ platformdan kaldırıldı, oyunun yaratıcısının hesabı askıya alındı.
Roblox ‘Erdoğan oyunu’nu platformdan kaldırdı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 7 Ağustos’ta çocuk oyun platformu Roblox’u ‘çocuk istismarı’ nedeniyle yasaklayıvermişti. Türkiye, çoğu çocuk 9 milyonu aşkın kullanıcısıyla dünyada Roblox’u en çok oynayan dördüncü ülkeydi. 

Roblox oyuncuları yasağın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla oyunun tekrar erişime açılması için çağrı yaptı. Öyle ki bazı videolarda ‘Roblox açılsın’ pankartlarıyla sokağa çıkmış çocuklar görüldü.

‘Vergiden Kaçış (RTE)’

ABD merkezli Roblox’ta, kullanıcılar hem kendi oyunlarını oluşturuyor hem de diğer oyuncuların yarattığı oyunları deneyimleyebiliyor. 

Bu oyunlardan biri de ‘Vergiden Kaçış (RTE).’ 

Fakat Roblox 15 Ağustos’ta, “Politikacılar hakkında içerik bulundurma ve vergi kaçakçılığına teşvik etmek” gerekçeleriyle oyunu platformdan kaldırdı. Ayrıca oyunun yaratıcısı ‘banavergiver’ın hesabı askıya alındı.

Yaş sınırı bulunmayan oyunda amaç ‘Patron RTE’nin oyuncuları öldürmeye çalışan vergilerinden kaçmaktı. Üstelik oyuncuların peşindeki yaşam, saray, nefes alma gibi vergiler ‘Suriyeli’ karakterlere bulaşmıyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sekiz günlüğüne uzaya giden iki astronot mahsur kaldı09 Ağustos 2024 Cuma 16:37
  • 'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni06 Ağustos 2024 Salı 21:02
  • Yazın böcek ısırmalarına dikkat06 Ağustos 2024 Salı 19:47
  • Aşırı korumacı ebeveynlik çocukların gelişimini tehdit ediyor05 Ağustos 2024 Pazartesi 20:05
  • Sanılanın aksine çocuklar kuralları sever30 Temmuz 2024 Salı 19:26
  • Alzheimer teşhisinde kan testi yüzde 90 doğru sonuç veriyor29 Temmuz 2024 Pazartesi 20:13
  • 'Hayır' Diyebilmenin 8 Stratejik Yolu28 Temmuz 2024 Pazar 11:58
  • Popüler kültür karakteri Hello Kitty'nin 'kedi olmadığı' duyuruldu25 Temmuz 2024 Perşembe 10:30
  • Bella Hadid'i ayakkabı reklamından çıkaran Adidas, Filistin asıllı modelden özür diledi25 Temmuz 2024 Perşembe 08:28
  • Şempanzeler 'insan gibi' sohbet ediyor23 Temmuz 2024 Salı 18:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti