Ronaldo-Messi satranç maçı haftanın en popüler tweet’i oldu

Cristiano Ronaldo'nun, Lionel Messi ile Louis Vuitton çekiminde satranç oynadıkları fotoğrafı paylaştığı tweet, 1,7 milyondan fazla beğeni ve yaklaşık 215 bin retweet alarka haftanın en popüler tweet'i oldu

Twitter CEO'su Elon Musk'ın tweet'leri, geçen ay sahibi olarak devraldığından beri platforma hakim oldu, ancak geçen haftaki gönderileri, popülerlik açısından bir Cristiano Ronaldo tweet'i tarafından gölgede bırakıldı. Futbol yıldızı zaten ikonik olarak kabul edilen bir görüntüyü paylaştı. Fotoğrafta, kendisi uzun süredir rakibi olan Lionel Messi ile bir satranç maçına çıktı.

Cumartesi günü yayınlanan tweet, Fransız moda markası Louis Vuitton için ünlü Amerikalı fotoğrafçı Annie Leibovitz tarafından çekilen ve Messi ve Ronaldo'nun bir Louis Vuitton evrak çantasının üzerinde satranç oynadığı bir reklamı gösteriyor.

Yaklaşık 2 milyon etkileşim

Sosyal medya izleme şirketi NewsWhip tarafından derlenen verilere göre, Çarşamba günü itibariyle tweet, 1,7 milyondan fazla beğeni ve yaklaşık 215 bin retweet dahil olmak üzere 1,9 milyondan fazla etkileşim çekti. Resim, hem Ronaldo hem de Messi tarafından paylaşıldığı Instagram'da da son derece popülerdi. Ronaldo'nun Instagram gönderisi 39 milyondan fazla beğeni toplarken, Messi'ninki yaklaşık 30 milyon beğeni aldı.

Geçen hafta en popüler ikinci tweet, Cumartesi gecesi geç saatlerde "Twitter CANLI" diyen ve yaklaşık 1,6 milyon etkileşim çeken Musk'tan geldi. Diğeri ise antisemitik yorumlar yaptığı için hesabı kısıtlanan rapçi Kanye West'in "Test Test Twitter'ımın engelinin kaldırılıp kaldırılmadığını görme" tweet'i, 1,25 milyondan fazla etkileşimle üçüncü en popüler tweet oldu. NewsWhip'e göre, bu hafta en popüler sekiz tweet'in beşi Musk'a aitti.

Milyarderin, kullanıcılara eski Başkan Donald Trump'ın hesabını eski haline getirip getirmemelerini soran anket tweet'i, Ronaldo'nun gönderisini yalnızca retweet açısından geride bıraktı. Ronaldo-Messi satranç maçında 215 binin biraz üzerindeki retweetlere kıyasla 233 binden fazla çekti.

Ronaldo, 37 yaşındaki Ronaldo ve 35 yaşındaki Messi'nin yer aldığı son büyük turnuva olması beklenen 2022 Katar Dünya Kupası arifesinde bu fotoğrafı paylaştı. Birbirine yaşları ve yüksek performans seviyeleri, hangi oyuncunun kendi neslinin en iyisi olduğu konusunda bitmek bilmeyen bir tartışmaya yol açarken, samimi olan rekabet, Ronaldo'nun Real Madrid için oynadığı ve Messi'nin İspanya La Liga'da ezeli rakip Barcelona için oynadığı 2009 ile 2018 yılları arasında hararetli bir dönemden sonra bile devam etti. Her iki oyuncu da o dönemde düzenli olarak gol rekorları kırdı.

Ne Messi ne de Ronaldo bir Dünya Kupası kazanmadı ve her ikisi de kısa bir süre önce milli takımlarıyla ilk kıta şampiyonluklarını elde ettiler. Messi, geçen yıl Arjantin ile Copa America'yı, Ronaldo ise 2016'da Portekiz ile Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.