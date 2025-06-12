Rum Adalet Bakanı, Schengen gündemiyle AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısında

Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis’in 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısına katılmak üzere dün Lüksemburg’a gittiği haber verildi.
Toplantının gündeminde Schengen alanındaki genel durum, dış sınırların güçlendirilmesi ve kritik sistemlerin dijitalleştirilmesinin bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, Rum bakanın toplantı çalışmaları çerçevesinde Avrupalı muhatapları ve Adalet Komiseriyle temaslarda bulunacağını belirtti.
Öte yandan Rum hükümetinin 2026 yılı içerisinde Schengen’e tam üyelik konusunda ilerlemeye kararlı olduğunu belirttiğini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise konuyla ilgili hazırlığın 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacağı konusunda defalarca güvence verdiğini aynı zamanda Yeşil Hat meselesinin engel teşkil etmediği konusunda da kendinden emin göründüğünü ekledi.
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