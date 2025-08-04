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Rum basını: Avrupa, tutuklanan Kıbrıslı Rumların serbest bırakılması için Türkiye'ye baskı yapıyor

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Brüksel, Kuzey Kıbrıs'ta tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum'un serbest bırakılması için Ankara’ya baskı yapıyor; tutuklular karara itiraz ederken Rum Yönetimi uluslararası diplomatik girişimlerini sürdürüyor.
Rum basını: Avrupa, tutuklanan Kıbrıslı Rumların serbest bırakılması için Türkiye'ye baskı yapıyor

Philenews'de yer alan habere göre Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs'ta tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un serbest bırakılması için uluslararası girişimlere hız verdi. Rum basınına göre, Güney Kıbrıs, hızlı bir diplomatik müdahaleyle “tutuklamaların” sona ereceği ve Kuzey Kıbrıs’taki yetkililerin bu yönde adım atmaya zorlanacağı beklentisi içinde.

"RUM YÖNETİMİ BM GENEL SEKRETERİ, AVRUPA VE BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE MEKTUPLAR GÖNDERDİ"

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Avrupa’daki muhatapları ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin dışişleri bakanlarına kişisel mektuplar gönderdiği belirtildi.

BRÜKSEL'İN KONUYU TÜRKİYE'YE İLETTİĞİ VE BASKI KURMA SÖZÜ VERDİĞİ KAYDEDİLDİ

Lefkoşa’nın diplomatik girişimlerinden yanıt beklediği, Brüksel’in de konuyu Türkiye’ye ilettiği ve “işgal yönetimi” üzerinde baskı kurma sözü verdiği kaydedildi.

Söz konusu beş Kıbrıslı Rum’un, İskele yakınlarında bulunan mallarını ziyaret ettikleri sırada gözaltına alındıkları ve geçtiğimiz Cuma günü çıkarıldıkları “mahkeme” tarafından haklarında 5 gün ek tutukluluk kararı verildiği belirtildi. Bu karara karşı hukuki itiraz sürecinin başlatılması bekleniyor.

Cumartesi günü açıklama yapan Rum hükümeti, vatandaşlarını kuzeye geçmemeleri konusunda uyarırken, geçmeleri durumunda “gerilimi tırmandırmak isteyen işgal yönetiminin her fırsatı değerlendirebileceği” uyarısında bulundu.

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