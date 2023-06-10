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Rum basını: KKTC’nin "Anadolu Ankası”na katılması Güney Kıbrıs’ı ve Yunanistan’ı harekete geçirdi

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İspanya ve Polonya’nın KKTC ile birlikte “Anadolu Ankası”na katılması Güney Kıbrıs’ı ve Yunanistan’ı harekete geçirdiği belirtildi.
Rum basını: KKTC’nin "Anadolu Ankası”na katılması Güney Kıbrıs’ı ve Yunanistan’ı harekete geçirdi

Konya’da 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 5 Haziran’da başlayıp 16 Haziran’a kadar devam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan, İspanya, Polonya ve Katar’ın yer aldığı “Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2023”e KKTC’nin de katılıyor olması Rum ve Yunan Dışişleri bakanlıklarını harekete geçirdi.

“SAHTE DEVLET-İSPANYA-POLONYA ORTAK ASKERİ TATBİKATI”

Alithia haberi “Sahte Devlet-İspanya-Polonya Ortak Askerî Tatbikatı… Dışişleri Bakanı Alithia’ya Müdahil Ülkelerdeki Büyükelçilerimiz Harekete Geçirildi Diyor” başlığıyla ve tatbikatta çekilmiş, KKTC bayrağının da görüldüğü fotoğraf desteğiyle manşete çekti.

Gazetenin “nordicmonitor.com” isimli kaynaktan aldığı bilgiler üzerine görüşüne başvurduğu Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum Yönetimi’nin dünden beridir, Anadolu Ankası’na KKTC ile ortak tatbikat icra etmekte olan AB üyesi ülkeler nezdinde girişimlerinin sürdüğünü söyledi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın “vakanı araştırmaları ve bakanlığa geri dönüş yapmaları için” Madrid ve Doha’daki büyükelçileriyle dünden beridir direkt irtibat halinde olduğunu söyleyen Kombos, “Polonya’da akredite askeri ataşe aracılığıyla da girişimlerde bulunuluyor. Şu ana kadar bir şey söylenmedi” dedi. Haberde “Katar’daki Büyükelçimiz Katar hükümeti ile görüşmeye çalıştı ancak henüz bilgi yok. AB’deki daimi temcilcilikle de temas ediliyor ancak ülkeler bize doğrulamada bulunmazsa herhangi bir şikayet yapılamaz” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklara dayanarak, haber yayımlandığı andan itibaren Yunan makamlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle gerek devlet düzeyinde, gerek kurumsal düzeyde, gerekse AB düzeyinde koordine içerisinde hareket ettiğini belirten gazeteye göre, Yunanistan son yıllarda, AB üyesi ülkelerin bu tatbikata katılmasına itiraz ediyordu ancak bu yıl engellemeyi başaramadı. 2021’de tatbikata Slovakya da katılacaktı ancak Yunanistan’ın sert tepkisi nedeniyle son anda, KKTC’nin katılımını gerekçe göstererek tatbikattan çekildi. Ancak 2022’de Polonya, bu yıl İspanya da tatbikata katıldı.

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