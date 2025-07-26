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Rum basını: Nüfusun yüzde 17,1’i fakirlik ve toplumdan dışlanma riski altında

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Güney Kıbrıs’ta 164 bin kişinin, yani Rum nüfusunun yüzde 17,1’inin fakirlik ya da toplumdan dışlanma riski altında yaşadığı bildirildi.
Rum basını: Nüfusun yüzde 17,1’i fakirlik ve toplumdan dışlanma riski altında

Haravgi’nin Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı 2024 yılı verilerine dayandırdığı habere göre, nüfusun yüzde 17,1’i hane halkı geliri fakirlik ortalaması sınırının altında, çok ciddi maddi ve sosyal yoksunluk çeken ya da iş gücü yoğunluğu endeksi çok düşük ailelerde yaşıyor.

Bu kategoridekilerin yüzde 15,6’sının erkek, yüzde 18,5’inin kadın olduğu belirtilen haberde, yüzde 31,1’inin 65 yaş ve üzerinde olmasının da ayrıca kaygı yarattığına işaret edildi.

 

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