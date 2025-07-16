Rum basını yazdı: Makarios’a yönelik darbeye direnirken ölenler anıldı…

Yunan albaylar cuntası ile EOKA-B’nin 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı III. Makarios’a yaptığı darbeye karşı direnirken ölenler için dün Güney Kıbrıs’ta çeşitli anma törenleri yapıldı.

Haravgi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Ay Konstantinu ve Eleni Mezarlığı’nda düzenlenen dini törene katıldığını ve sonrasında, “özellikle bu konjonktürde, hedefimizi başarabilmemiz için en temel şart içte birliktir.” dediğini yazdı.

Habere göre, dini tören sonrasında Hristodulidis, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios , Meclis Başkanı Annita Dimitriu, siyasi partiler, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi, güvenlik güçleri ve direnişçi yakınları çelenk koydu.

Gazeteye göre, "Limasol’da düzenlenen anma töreninde EOKA-B’nin III. Makarios’u katledemediği ama Barış Harekatı’na kapı açmayı başardığı” vurgusu yapıldı.

AKEL tarafından yapılan açıklamada DİSİ, ELAM ve Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis’in ’ın 15 Temmuz 1974’teki darbe sırasında Cumhurbaşkanlığı’na yönelik saldırıya katılanlara kahramanlık payesi vermeye ısrarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada her iki partinin de dini törende çelenge yer olmadığını bildiği ancak kimsenin tepki göstermediği belirtildi. Demokratik Direnişçiler Derneği de, DİSİ ve ELAM’ı, ihanetin gölgesinden hiç çıkmamakla ve darbecileri aklamaya çalışmakla suçladı.

Limasol’da düzenlenen bir anma töreninde “kör milliyetçi faşizmin, özellikle Kıbrıslı Rumların Yunanistan’a bağlanma (Enosis) mücadelesinin başlamasından sonra Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki ilişkileri lekelediği” belirtildi. “Tahrif edilmiş değil, gerçek, objektif tarihte ve halk vicdanında, 1974’te (Türkiye’ye) kapıları açanlara en küçük bir hafifletici neden olmadığına” dikkat çekildi. “Suçluların cezasız kalmasının yarattığı kibir ve cüretin, bugüne kadar darbecilerin siyasi torunlarının tavrını tanımlayan bir standart yarattığına ve radikal sağcı ve neonazist fenomenlerin gelişmesini kolaylaştırdığına” işaret edildi.

Darbecilerin 4 direnişçiyi vurarak öldürdüğü Larnaka-Ay. Yanni’de düzenlenen törende “malum” partilerin ve Rum Yönetiminin 15 Temmuz’da cumhurbaşkanlığına saldıran darbeci komandoları da onurlandırdığı, “darbenin tek sorumlusunun Yunan cuntasıymış gibi gösterdiği, sonraki üç yıl içerisinde demokrat vatanseverleri öldürenler, polis karakolları havaya uçuranlar, mevzi ve sığınak kuranlar başka gezegenden gelmiş gibi” davrandıklarına dikkat çekildi. Törende “meydanı size bırakmayacağız” vurgusu yapıldı.