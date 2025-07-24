Rum basınına göre, "1974 sonrası Kıbrıs'ın en büyük yangını"...

Güney Kıbrıs’ta dün öğle saatlerinde başlayan ve şu ana kadarki tespitlere göre iki kişinin hayatını kaybettiği yangının, 1974 sonrası gerçekleşen en büyük yangın olduğu bildirildi.

“Dialogos” ve “Alphanews” haber siteleri, dün başlayan ve Limasol’un dağlık kesimlerini etkileyen yangının, bugüne kadarki en büyük yangın olduğunu, hala da devam ettiğini bildirdiler.

“Dialogos” haber sitesi, yangında şu ana kadar 100 kilometrekarelik alanın yandığını, 15 köyün etkilendiğini ve yangının devam ettiğini bildirdi.

Rum İtfaiye Birimi Sözcüsü Andreas Kittis konuya ilişkin açıklamasında, 14 hava aracının yangına müdahale etmekte olduğunu ifade etti.

Öte yandan “Alphanews” haber sitesi, “Lofu” köyünde 20 evin yandığını bildirdi.

Haberde, Limasol Kaymakamlığı’nın bölgede zarar tespit çalışmalarına başlayacağı da ifade edildi.