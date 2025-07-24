  • BIST 10626.81
  • Altın 4381.889
  • Dolar 40.4781
  • Euro 47.7493
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Rum basınına göre, "1974 sonrası Kıbrıs'ın en büyük yangını"...

» »
Rum basınına göre, "1974 sonrası Kıbrıs'ın en büyük yangını"...
Rum basınına göre, "1974 sonrası Kıbrıs'ın en büyük yangını"...

Güney Kıbrıs’ta dün öğle saatlerinde başlayan ve şu ana kadarki tespitlere göre iki kişinin hayatını kaybettiği yangının, 1974 sonrası gerçekleşen en büyük yangın olduğu bildirildi.

“Dialogos” ve “Alphanews” haber siteleri, dün başlayan ve Limasol’un dağlık kesimlerini etkileyen yangının, bugüne kadarki en büyük yangın olduğunu, hala da devam ettiğini bildirdiler.

“Dialogos” haber sitesi, yangında şu ana kadar 100 kilometrekarelik alanın yandığını, 15 köyün etkilendiğini ve yangının devam ettiğini bildirdi.

Rum İtfaiye Birimi Sözcüsü Andreas Kittis konuya ilişkin açıklamasında, 14 hava aracının yangına müdahale etmekte olduğunu ifade etti.

Öte yandan “Alphanews” haber sitesi, “Lofu” köyünde 20 evin yandığını bildirdi.

Haberde, Limasol Kaymakamlığı’nın bölgede zarar tespit çalışmalarına başlayacağı da ifade edildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta aşırı sıcaklar yüzünden turuncu alarm verildi: Çalışma yasağı kararı alındı23 Temmuz 2025 Çarşamba 12:10
  • Hristodulidis ve Miçotakis GSI vurgusu yaptı23 Temmuz 2025 Çarşamba 11:42
  • 49 yaşındaki kadının arabasına bomba konuldu22 Temmuz 2025 Salı 12:45
  • Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan Erdoğan’a tepki: Ziyaret yasa dışı22 Temmuz 2025 Salı 12:00
  • Limasol’da yayaya çarparak ölümüne neden olan, ehliyetsiz ve sigortasız 18 yaşındaki sürücü aranıyor19 Temmuz 2025 Cumartesi 14:29
  • Politis: Rum tarafı geçiş noktaları konusunu mütekabiliyet meselesine dönüştürdü19 Temmuz 2025 Cumartesi 14:26
  • Güney Kıbrıs’ta rakamlar korkunç!18 Temmuz 2025 Cuma 17:06
  • Güney Kıbrıs'ta kanser vakalarında artış!17 Temmuz 2025 Perşembe 13:23
  • Hristodulidis’e yönelik kamuoyu desteği arttı!17 Temmuz 2025 Perşembe 13:22
  • Polisi ısırdı...16 Temmuz 2025 Çarşamba 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti