Rum basınına göre liderler görüşmesinden “özlü sonuç çıkmadı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşamki görüşmesi Rum basınında, “özlü bir sonuç çıkmadığı” yorumuyla aktarıldı.

Fileleftheros “Tahrik ve Uzlaşmazlık… Mustafa Akıncı’dan Müzakere Masasında Hiçbir Değişim İşareti Yok… İki Liderin İlk Özlü Görüşmesi Sonuçsuz Bitti” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, liderler görüşmesinin “ilerleme olabileceğine dair tek bir işaret bile görünmeden bittiğini” yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in görüşmeden dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamalardan “müzakereler yeniden başlamış olsa da Türk tarafının, anlaşma perspektifi yaratacak şekilde hareket etmek niyetinde olmadığı” sonucunun çıktığını yazdı.

Anastasiadis’in açıklamasında “görüşme iyi bir ortamda geçti. Sadece ortamın iyi olması yeterli değil, sonuç da olması gerek” dediğine işaret ederek, bu sözlerinin “ileri doğru hiçbir adım olmadığını gösterdiğini” yazan gazete, Rum liderin, “Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar varlığını koruyor.

Kıbrıs Rum tarafından dile getirilen endişeleri de gerçekten anlamamız gerektiğini hepimizin fark etmesini diliyorum” sözlerini de öne çıkardı.

Gazete Rum liderin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunu da gündeme getirdiğini ancak Cumhurbaşkanı Akıncı’dan hiçbir cevap almadığını yazdı ve görüşme sonrasındaki açıklamasında bu konuya “bir yandan güven yaratıcı önlemler önerilirken öte yandan bu tür faaliyetlerde bulunulamaz. (Bu faaliyetler) arzu ettiğimiz ortamı yaratmaz” dediğine işaret etti.

Anastasiadis’in, konuyu gündeme getirdiğinde Akıncı’dan ne cevap aldığını soran gazetecilere veda ederek Başkanlık Sarayı’na girdiğini yazan gazete, bu hareketinden, Akıncı’nın hiçbir cevap vermediği sonucunun çıkartıldığını yazdı.

Haberde, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetleri bağlamında özlü müzakerelerin yeniden başlamasının Rum siyasi partileri arasında yeni tepkilere ve sürtüşmelere neden olduğu, özellikle merkez kanat partilerin, Rum Yönetimi Başkanı’ndan, “tahrik” diye niteledikleri Türk faaliyetleri sebebiyle müzakerelerden ayrılmasını istediklerine işaret edildi.

Gazete, haberinin “Meral Yüzünden Gecikme” başlığıyla ayırdığı bölümünde, dünkü liderler görüşmesin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın geçirdiği ufak kaza ve omzunda çıkık oluşması nedeniyle bir saat gecikmeli başladığı detayına yer verdi.

Haberde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin katılmadığı dünkü görüşmede liderlerin, Kıbrıslı Türk müzakereci Özdil Nami ve Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in bugüne kadarki görüşmelerinin seyriyle ilgili bilgi aldığı ve müzakerecilerin görüşmelerine bugün de devam edecekleri kaydedildi.

HRİSTODULİDİS

Gazete, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in RİK’e yaptığı açıklamada “müzakerelerin mümkün olan en iyi ortamda başlamadığı, Navteks yayımlanması, gerçek mermilerle tatbikat icra edilmesi ve Barbaros’un bölgeye gönderilmesinin müzakere prosedürünü zedelediği” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis “gri bölgeler yaratmaya çalıştığını” öne sürdüğü Türkiye’nin “bu faaliyetlerine devam edeceği” değerlendirmesinde bulundu. “Türkiye’nin izlenim yaratma maksatlarını izlemeyecek ve masaya, bölgedeki herhangi bir şeyi şaibeye sokabilecek tez koymasına müsaade etmeyeceğiz” de diyen Sözcü, Rum yönetiminin hem AB hem de BM nezdinde gerekli bütün girişimlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

POLİTİS’TEN MERAL AKINCI’YA TÜRKÇE “GEÇMİŞ OLSUN”

Politis “haberini “Liderler İki Gündemle Masada… Akıncı Bugünkü Usulle Temmuz’a Kadar Çözüm Görmüyor… Kıbrıs Türk Tarafının Sondajlarında Israr Ediyor… Devamı İçin Her Şeyi Müzakerecilere Verdiler” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazetenin fotoğraflarla da desteklediği manşet haberinde, Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı’nın sağlık durumuna ilişkin KKTC kaynaklı bilgileri de “Geçmiş Olsun (Türkçe ve kırmızı renkte)… M. Akıncı’nın Yaralanması… Meral Düştü” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete, dün akşam yaklaşık iki buçuk saat süren liderler görüşmesinde fazla bir ilerleme sağlanmadığını, görüşme sonrasında gündem ve müzakerelerin yapısıyla ilgili anlaşmazlıklarında bir değişiklik olmadığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, usulle ilgili hoşnutsuzluğunu dile getirerek, görüşmenin konuların tümü değil bir – ikisi üzerinde olursa Temmuz’dan önce bir sonuca varılamayacağı, o zaman da (Temmuz) durumun çok daha zor olacağı vurgusunu okurlarına aktaran gazete, Anastasiadis’in, iyi ortamın yeterli olmadığı, sonuç olması da gerektiği görüşünü ortaya koyarak “dolayısıyla, iyimserlik veya kötümserlik verecek görüntü yaratmak istemiyorum” dediğine dikkat çekti.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, dünkü görüşmenin ana bölümünü müzakerecilerin, kendi görüşmeleri hakkında bilgi vermesi ve liderler tarafından, bundan sonrası için yönlendirilmelerinin oluşturduğunu yazdı.

Alithia manşet haberine “Müzakereler Barbaros’un Gölgesinde… Başkan Anastasiadis Dün Akşam Sayın Akıncı İle Görüşmesinden Sonra Ortam İyi, Ama Bu Yeterli Değil Vurgusunu Yaptı… Türkiye Navteks ve Barbaros’u Sismik Araştırmalara Gönderirken Anlaşmazlıklar Varlığını Koruyor” başlık ve spotlarını attı.

NEOFİTU’DAN MESAJ

Gazete “Averof Neofitu… Kıbrıs Türk Tarafı Gerçekçi Öneriler Sunsun” başlıklı haberinde ise, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, dünkü liderler görüşmesi öncesinde Kıbrıs Türk tarafına “Kıbrıs sorununda ortak kabul edilebilir yaklaşımlar bulunması için gerçekçi öneriler sunulmasını beklediği” mesajını verdiğini yazdı.

Habere göre Neofitu, İtalya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Guido Cerboni ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada “En kısa zamanda kapsamlı bir çözüm bulunmasını istediğini her gün söyleyen Kıbrıs Türk tarafından, gerçekçi önerilerle gelmesini bekliyorum. Prosedürü haksız yere iki ay durduran tarafın geriye kalan önemli konularda ortak kabul görecek yaklaşımlar bulmamıza olumlu katkı koymasını bekliyorum” dedi.

Haravgi haberi “Sadece İyi Ortam Yeterli Değil, Anlaşmazlıklar Varlığını Koruyor… Başkan: Bir Yandan GYÖ Konuşurken Öte Yandan Türkiye’nin Meydan Okuması Olmaz” başlığıyla aktardı.

Simerini “Başkan, Türk Tahrikkarlığını Dünkü Görüşmede Gündeme Getirdi… Nikos Anastasiadis Türk Tahrikkarlığı ve Güvenin Birlikte Gitmediğini İletti” başlığını kullandı.