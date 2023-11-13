  • BIST 7722.72
  • Altın 1779.799
  • Dolar 28.5865
  • Euro 30.6133
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

Rum Başpiskoposu: Kıbrıs hiç olmadığı kadar Türkleşmenin eşiğinde

» »
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, “özel bir ziyaret” için gittiği Londra’da “Kıbrıs’ın hiç olmadığı kadar Türkleşmenin eşiğinde olduğu” şikâyetinde bulundu ve orada yaşayan Rumlardan “İngiltere’deki karar mekanizmalarını etkilemeye” çalışmaları
Rum Başpiskoposu: Kıbrıs hiç olmadığı kadar Türkleşmenin eşiğinde

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, “özel bir ziyaret” için gittiği Londra’da “Kıbrıs’ın hiç olmadığı kadar Türkleşmenin eşiğinde olduğu” şikâyetinde bulundu ve orada yaşayan Rumlardan “İngiltere’deki karar mekanizmalarını etkilemeye” çalışmalarını ve ibadet ederken “Kıbrıs’ı da düşünmelerini” istedi.

Fileleftheros “Yeni Jüstinyen ve Kıbrıs Başpiskoposu” sıfatıyla lanse ettiği Yeorgios’un İngiltere’ye “özel bir ziyaret” için gittiğini ve “ziyaret programına” Kuzeybatı Londra’daki “Harrow”da bulunan Ayiu Pandeleimonos ve Ayias Paraskevis Kilisesi’ndeki Pazar ayini ile başladığını yazdı.

Habere göre Türkiye’nin Ada’yı Türkleştirmeye çalıştığını iddia eden Yeorgios “ilk başta, başka ülkelerin sahtekârlıkları yüzünden kısıtlı özgürlüklerle kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni lağvetmeye çalıştı” dedi, şöyle devam etti:

“Bugün Kıbrıs’taki Helenizm olarak ayakta duruyorsak, BM kararları olduğu içindir. Bu devletlik varlığımız, özgürlüğümüzü elde etmek için son silahımızdır. Ta baştan bir devlet kurulursa ve bir şey olursa –ki Türkiye yüzünden kesinlikle olacak- devlet değil, cemaat olacağız.”

Yeorgios, Türkiye’nin, “zaman içerisinde Kıbrıs’ın yasal sakinleri olarak tanınmalarını sağlamak için Ada’ya sürekli yabancı nüfus pompaladığını” öne sürerek, benzer şeyin 20’nci yüzyılda İskenderun’da da olduğunu öne sürdü. “Türkiye Kıbrıslı Rumları korkutup kaçırmaya çalışıyor. Aynı şeyi, yüksek güvenlikli hapishaneler naklettiği İmroz’da (Gökçeada) ve Tenedos’ta (Bozcaada) da yaptı. Benzer şekilde, bize yönelik isyan eylemine yardımcı olsunlar diye işgal bölgesindeki yasadışı havalimanından birçok kaçak mülteciyi gönderiyor” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'nin Astana'da zirvede yer almaması... Letimbiotis: Diplomatik girişimlerde bulunduk04 Kasım 2023 Cumartesi 20:20
  • Güney Kıbrıs’ta işlenen cinayetlerde öldürülen kişilerin arkadaş oldukları ortaya çıktı02 Kasım 2023 Perşembe 14:25
  • Güney'de cinayete kurban giden kişilerin arkadaş oldukları ortaya çıktı02 Kasım 2023 Perşembe 11:21
  • İnsanî deniz koridoru oluşturulması girişimiyle ilgili istişareler sürüyor30 Ekim 2023 Pazartesi 09:23
  • Güney Kıbrıs Orta Doğu’dan kaçmak isteyecek yaklaşık 100 bin kişi için teyakkuzda29 Ekim 2023 Pazar 09:11
  • Mülteci akını ihtimaline karşın önlemler arttırılıyor24 Ekim 2023 Salı 14:56
  • Hafta sonuna kadar yüksek sıcaklıklar bekleniyor23 Ekim 2023 Pazartesi 14:29
  • Odadan yüzük çalan otel çalışanı tutuklandı23 Ekim 2023 Pazartesi 10:25
  • 200'den fazla göçmen deniz yoluyla Kıbrıs'a ulaştı, 10 kişi tutuklandı23 Ekim 2023 Pazartesi 09:52
  • Kıbrıslı Türk, Rum polisine bıçak çekmekten gözaltına alındı21 Ekim 2023 Cumartesi 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti