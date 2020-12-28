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Rum Bilim Kurulu Üyesinin Aracına Saldırı

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Rum Danışma Kurulu üyesi ve “Lefkoşa Üniversitesi” Biyolojik Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Leondios Kostrikis’in aracına saldırıldı.
Rum Bilim Kurulu Üyesinin Aracına Saldırı

Yeni tip koronavirüs pandemisini göğüsleme yöntemlerine dair tutumu beğenilmeyen ve bu nedenle daha önce de tehdit ve uyarı mesajları alan Rum Danışma Kurulu üyesi ve “Lefkoşa Üniversitesi” Biyolojik Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Leondios Kostrikis’in aracına saldırıldı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Kostrikis’in evi önünde park halindeki aracına, cumartesi gecesi kimliği bilinmeyen kişiler tarafından sprey boya kullanılarak sloganlar yazıldı. Rum polisi, saldırıyı sabah fark eden Kostrikis’in ihbarı üzerine inceleme başlattı. Rum Sözcü Kiriakos Kusios da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile saldırıyı kınadı.

HEM “ATEİST” HEM “MÜSLÜMAN”

Kostrikis’in geçmişte de tehdit aldığını yazan gazete 35 yaşındaki kişinin Kostrikis’in telefonuna “Sayın Kostrikis ateist ve Müslüman olduğunuzu ve Bill Gates’in karanlık güçleri için çalıştığınızı biliyoruz. Bir daha çıkıp aşı olmamızı söylediğinizi işitirsek örgütlenecek ve sizi ortadan kaldıracağız” mesajı gönderdiğini yazdı. Gazete, adını vermediği 35 yaşındaki kişinin tutuklandığını ve suçlamaları kabul ederek “yanlış yaptım” dediğini de ekledi. 

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