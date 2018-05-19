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Rum göçmenler başsavcı aleyhine dava açtı

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Rum göçmenler başsavcı aleyhine dava açtı
Rum göçmenler başsavcı aleyhine dava açtı

Thomas ve Eleni Kaullas isimli Rum göçmenler, 1974 sonrası KKTC’de kalan taşınmaz mallarının kullanım kaybı ve Rum yönetiminin savaşın olumsuz sonuçlarının giderilmesinde eşit davranılmadığı gerekçesiyle açtıkları davanın Rum Yüksek Mahkemesi’nde uzun süre beklemesi sebebiyle Rum Başsavcısı aleyhine dava açtı.

Haravgi gazetesi, Kıbrıslı Rum göçmen çift Thomas ve Eleni Kaullas’ın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında KKTC’de kalan taşınmazları için Rum mahkemelerinde yaşadıkları sürece değindi.

Gazete, Kıbrıslı Rum göçmen çiftin kapalı bölge Maraş’taki taşınmazlarının kullanım kaybının karşılanması ve Rum yönetiminin, Barış Harekatı sonrasında oluşan olumsuz sonuçlarının giderilmesinde eşit davranılmadığı gerekçesiyle 2007 yılında Güney Kıbrıs aleyhine tazminat davası açtıklarını yazdı.

Habere göre, Rum mahkemesinin 2012 yılında davayı reddetmesi sonrasında çift, Rum Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu ancak “yaşanan uzun gecikme” sebebiyle 2017’de davalarını geri çekti.

Çift, daha sonra makul zaman içerisinde medeni haklarını kullanma haklarının ihlal edildiği yönünde mahkeme kararı çıkması talebiyle Rum Başsavcısı aleyhine dava açtı.

Gazete, Rum başsavcısının ön itirazda bulunduğu, dava duruşmasının 31 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceğini belirtti.

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