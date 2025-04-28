Rum Hükümet Sözcüsü Türkiye’ye yaptıkları teklifi açıkladı

Kıbrıs Rum hükümeti, Türkiye limanlarının Rum gemilerine açılması karşılığında Türkiyeli iş insanlarına AB vizesi verilmesi yönünde teklif yaptığını doğruladı.

RIK’in haberine göre Rum Hükümet Sözcüsü, katıldığı sabah programında kendisine yöneltilen soruyu yanıtlarken, Yunan Ta Nea Gazetesinin iddiasını teyit etti.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, teklifin “Cumhurbaşkanı” Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa Avrupa Birliği’nin daha aktif katılımı ve Avrupa-Türkiye ilişkilerinin değerlendirilmesi yönündeki girişimlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Sözcü, “Kıbrıs” gemilerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının Türkiye’nin yükümlülükleri arasında yer aldığını da ifade etti.

Letymbiotis, Avrupa-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesinin Ankara’nın Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesine ve Türkiye’nin uluslararası hukuka uyumlu hareket etmesine bağlı olduğunu belirtti.

Yunan Ta Nea Gazetesi, geçtiğimiz gün, Türkiye’nin, “Kıbrıs”ın itirazlarını ortadan kaldırmak umuduyla Lefkoşa’ya yönelik “etkileyici bir hamle” yapmaya hazırlandığını iddia etmiş ve Kıbrıs Rum bandıralı 1100 gemiye Türkiye limanlarının açılacağını yazmıştı.