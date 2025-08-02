  • BIST 10746.98
  • Altın 4394.422
  • Dolar 40.5925
  • Euro 47.1002
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Rum hükümeti casusluk davasını kınadı: Güney Kıbrıs konuyu BM ve AB'ye taşıyor!

» »
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi Direktörü Victoras Papadopoulos, Kuzey Kıbrıs’ta casusluk suçlamasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un gözaltına alınmasını yasadışı ve insanlık dışı olarak nitelendirdi.
Rum hükümeti casusluk davasını kınadı: Güney Kıbrıs konuyu BM ve AB'ye taşıyor!

Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta casusluk suçlamasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum vatandaşının gözaltına alınmasını sert şekilde kınadı.

"TUTUKLAMALAR TÜRKİYE KONTROLÜNDEKİ BİR REJİM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR, BU TUTUKLAMALAR YASADIŞI VE ADALET ANLAYIŞINA TERS"

Cyprus Mail'de yer alan habere göre Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi Direktörü Victoras Papadopoulos, tutuklamaların “yasadışı, kışkırtıcı, adalet anlayışına hakaret ve insanlık dışı” olduğunu belirtti. Papadopoulos, bu eylemin Türkiye kontrolündeki bir rejim tarafından gerçekleştirildiğini ve bunun “kaçırma, rehine alma ve sahte bir süreç” olduğunu vurguladı.

Gazetede yer alan habere göre hükümet, tutuklamaların önceden planlanmış olduğunu ve Kuzey’i ziyaret eden ya da 'işgal edilen' topraklar için tazminat talebinde bulunan Rumları sindirmeye yönelik bir hamle olduğunu savundu. Hükümet tarafından ayrıca bu durumun, Türkiye’nin uluslararası hukuka saygısızlığını gözler önüne serdiği ifade edildi.

GÜNEY KIBRIS, KONUYU BM, AVRUPA KOMİSYONU, AP VE AB GİBİ BİRÇOK ULUSLARARASI KURUMA TAŞIDI

Yine aynı haberde yer alan bilgilere göre Güney Kıbrıs hükümeti, konuyu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Konseyi gibi birçok uluslararası kuruma taşıdı ve AB dışişleri bakanları ve BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi de bilgilendirildi.

Hükümet, beş tutuklunun derhal serbest bırakılması için diplomatik girişimlerini artırdığını ve yasadışı tutukluluğun son bulması için uluslararası kanallar aracılığıyla gerekli tüm adımların atılacağını bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Limasol yangını için ilk protesto yürüyüşü Limasol'da düzenlendi: Binler sokağa indi01 Ağustos 2025 Cuma 14:45
  • Larnaka’da güpegündüz cinayete teşebbüs01 Ağustos 2025 Cuma 14:19
  • Sahte evlilik çetesi mensuplarına 4 yıl hapis cezası01 Ağustos 2025 Cuma 14:16
  • Limasol’da 3 Bin 800 Kilo Gülme Gazı Ele Geçirildi!30 Temmuz 2025 Çarşamba 13:27
  • Güney Kıbrıs'ta ortalama maaş 2 bin 509 Euro30 Temmuz 2025 Çarşamba 13:19
  • Güney Kıbrıs'ta ortalama maaş 2 bin 509 Euro: Rum basını maaşların artmamasına tepki gösteriyor30 Temmuz 2025 Çarşamba 12:18
  • BM Genel Kurulu başkanlığı için Güney Kıbrıs ile Filistin “karşı karşıya”30 Temmuz 2025 Çarşamba 11:29
  • Güney Kıbrıs’ta trafik kazalarında can kaybı 25’e yükseldi30 Temmuz 2025 Çarşamba 11:29
  • Simon Aykut’un davası devam ediyor30 Temmuz 2025 Çarşamba 11:26
  • Limasol yangınında ölen çiftle ilgili soruşturma başlatıldı29 Temmuz 2025 Salı 17:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti