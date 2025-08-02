Rum hükümeti casusluk davasını kınadı: Güney Kıbrıs konuyu BM ve AB'ye taşıyor!

Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta casusluk suçlamasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum vatandaşının gözaltına alınmasını sert şekilde kınadı.

"TUTUKLAMALAR TÜRKİYE KONTROLÜNDEKİ BİR REJİM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR, BU TUTUKLAMALAR YASADIŞI VE ADALET ANLAYIŞINA TERS"

Cyprus Mail'de yer alan habere göre Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi Direktörü Victoras Papadopoulos, tutuklamaların “yasadışı, kışkırtıcı, adalet anlayışına hakaret ve insanlık dışı” olduğunu belirtti. Papadopoulos, bu eylemin Türkiye kontrolündeki bir rejim tarafından gerçekleştirildiğini ve bunun “kaçırma, rehine alma ve sahte bir süreç” olduğunu vurguladı.

Gazetede yer alan habere göre hükümet, tutuklamaların önceden planlanmış olduğunu ve Kuzey’i ziyaret eden ya da 'işgal edilen' topraklar için tazminat talebinde bulunan Rumları sindirmeye yönelik bir hamle olduğunu savundu. Hükümet tarafından ayrıca bu durumun, Türkiye’nin uluslararası hukuka saygısızlığını gözler önüne serdiği ifade edildi.

GÜNEY KIBRIS, KONUYU BM, AVRUPA KOMİSYONU, AP VE AB GİBİ BİRÇOK ULUSLARARASI KURUMA TAŞIDI

Yine aynı haberde yer alan bilgilere göre Güney Kıbrıs hükümeti, konuyu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Konseyi gibi birçok uluslararası kuruma taşıdı ve AB dışişleri bakanları ve BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi de bilgilendirildi.

Hükümet, beş tutuklunun derhal serbest bırakılması için diplomatik girişimlerini artırdığını ve yasadışı tutukluluğun son bulması için uluslararası kanallar aracılığıyla gerekli tüm adımların atılacağını bildirdi.