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Rum Hükümetinden, “Rum Kesimi İle Ara Bölge” Arasına Dikenli Tel…

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Haravgi gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Rum hükümetinin mültecilerin geçişi ve kaçakçılığı gerekçe göstererek, Rum kesimi ile ara bölge arasına dikenli teller yerleştirmeyi planladığı haber verildi.
Rum Hükümetinden, “Rum Kesimi İle Ara Bölge” Arasına Dikenli Tel…

Gazete “Hükümetten Yeni Dikenli Tellerle Çetin Sınırlar” başlığıyla yer verdiği haberinde, Yeşil Hat Tüzüğünün meydana getirdiği zorlukların aşılması için yöntemler bulunmasındaki ısrarın, gerek Kıbrıs sorunu gerek de mülteci konusunda ortaya ciddi soru işaretleri koyduğunu yazdı.

Gazete “teyit edilmiş bilgilerine” dayanarak, hükümetin yerleri işaretlediğini ve Birleşmiş Milletlerle iletişime geçerek, KKTC’den mültecilerin girişlerinin önlenmesi için, ara bölgeye dikenli teller yerleştirmesine izin verilmesini istediğini ifade etti.

İstişarelerin ardından BM’nin ise KKTC ile ara bölge arasında böyle bir şeyin olmasına izin vermediğini, böylece dikenli tellerin Rum kesimi ile ara bölge arasındaki noktalara yerleştirilmesine karar verildiğini ileten gazete, bunların “Zodya” (Astromerit-Bostancı) sınır kapısından Akça’ya (Akaki) kadar olan büyük alanlar ile Kiracıköy’de bazı noktalar olduğunu belirtti.

Ara bölgede bulunan tarlaları Kıbrıslı Rum çiftçilerin ekip biçtiğini öte yandan Lefkoşa Rum kesiminin batısındaki köylerin muhtarlarının durumla ilgili bilgilerinin olmadığını söylediklerini yazan gazete, bu hareketin ciddi kuşkulara yol açtığını da vurguladı.

Bu operasyonda Rum Adalet, Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının yer aldığını, öte yandan Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan nihai onayın beklendiğini kaydeden gazete, ancak hiçbir bakanlığın bu fikre sahip çıkmadığını belirtti.

Haberinde yukarda bahsedilen 3 bakanlığın temsilcisiyle de iletişime geçtiğini, ancak hiçbir bakanlık temsilcisinin kendisine yanıt vermeyi ve sorumluluğu üstlenmeyi istemediğini kaydeden gazete, Rum Savunma Bakanlığı’na “Bu hareketin Rum Milli Muhafız Ordusunu operasyonel anlamda etkileyip etkilemeyeceği” sorusunun sorulduğunu; Savunma Bakanlığı’nın yanıtının ise bunun herhangi bir problem yaratmayacağı şeklinde olduğunu iletti.

Rum İçişleri Bakanlığıyla da temasa geçtiğini yazan gazete, içişleri bakanlığının kendilerine, dikenli tellerin yerleştirilmesinden yetkili olmadığını ve yalnızca bunu finanse edeceklerini söylediğini aktardı.

Kendilerine bunun RMMO veya polisin işi olduğunun işaret edildiğini yazan gazete, ancak Rum polisinin de durumdan haberi olmadığını ekledi.

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