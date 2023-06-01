Rum İstihbarat Teşkilatı’nın Başkanı Tasos Conis oldu

Rum İstihbarat Teşkilatı'nın (KİP), kadro değişikliği ve düzeyi yükseltilmiş rolüyle birlikte bugünden itibaren yeni bir döneme gireceği haber verildi.

KİP başkanlığını bugünden itibaren deneyimli diplomat ve Dışişleri Bakanlığı eski Genel Müdürü Tasos Conis’in üstleneceğini yazan Fileleftheros gazetesi, Conis’in, Kiriakos Kuros’un yerine geldiğini anımsattı.

KİP başkanının rolünün düzeyinin artık daha yükseltilmiş olacağını, çünkü KİP Başkanı’nın, dün kurulmasına karar verilen Ulusal Güvenlik Konseyi’ne de katılacağını ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kurulmasını üstleneceğini ifade eden gazete, Conis’in geçen mart ayında Ulusal Güvenlik Konseyi’nin işleyişiyle ilgili bir araştırmayı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sunduğunu ifade etti.

Conis’in, Rum Yönetimi eski başkanlarından Tasos Papasopulos’un 2003-2008 yılları arasındaki başkanlığı döneminde de yine KİP başkanlığı yaptığını anımsatan gazete, öte yandan şimdiye kadar başkanlık muhafızlarından sorumlu olan Panikos Stavros’un KİP başkan yardımcılığına nakledildiğini, başkanlık muhafızlarını ise artık Pandelis İordanus’un komuta edeceğini ekledi.