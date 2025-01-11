  • BIST 9910.61
  • Altın 3062.553
  • Dolar 35.4023
  • Euro 36.2886
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Rum İstinaf Mahkemesi Simon Aykut’un başvurularını reddetti

» »
KKTC’de inşaat ve emlak işleri yaptığı gerekçesiyle Rum yönetimi tarafından tutuklanan ve Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmakta olan Simon Aykut’un, üç istinaf başvurusunun dün İstinaf mahkemesinin iki kararı ile reddedildiği bildirildi.
Rum İstinaf Mahkemesi Simon Aykut’un başvurularını reddetti

KKTC’de inşaat ve emlak işleri yaptığı gerekçesiyle Rum yönetimi tarafından tutuklanan ve Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmakta olan Simon Aykut’un, üç istinaf başvurusunun dün İstinaf mahkemesinin iki kararı ile reddedildiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Aykut’un birinci istinaf başvurusu, Rum yargı konusu yapılan mülklerin Rum yönetiminin otorite ve yetki sahibi olmadığı KKTC’de bulunuyor olması, cezai yetki KKTC mahkemelerine ait olduğundan Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin cezai yetki kullanamayacağı, ikinci başvurusu da davanın, sürecinin kötüye kullanılması anlamına geldiği, ertelenmesi ya da bu aşamada kesilmesi talebiyle ilgiliydi.

Rum İstinaf Mahkemesi, 242 ayrı suçlama ile yargılanmakta olan Aykut’un bu aşamada istinaf hakkı olmadığına bu hakkı kullanmak istiyorsa, mevcut dava sürecinden sonra başvuru yapabileceğine hükmetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır üçlü zirvesi bugün Kahire’de08 Ocak 2025 Çarşamba 15:34
  • Hristodulidis genişletilmiş toplantının mart ayı içerisinde yapılacağından söz etti!08 Ocak 2025 Çarşamba 13:22
  • Güney Kıbrıs’ta 4 HMPV vakası saptandı08 Ocak 2025 Çarşamba 13:09
  • Güney Kıbrıs’ta 4 HMPV vakası saptandı08 Ocak 2025 Çarşamba 12:59
  • İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un yarın Güney Kıbrıs’a gitmesi bekleniyor08 Ocak 2025 Çarşamba 11:29
  • Dikkat! Rum polisi duyurdu...Firari aranıyor!07 Ocak 2025 Salı 21:07
  • KKTC’de bulunan yıpranmış euro banknotların piyasadan çekilmesi düşünülüyor07 Ocak 2025 Salı 13:27
  • Pile ile Larnaka arası ekspres sefer06 Ocak 2025 Pazartesi 12:35
  • Rum Basını yazdı: Yeni güçlü enerji oyuncusu Türkiye03 Ocak 2025 Cuma 12:08
  • Ara bölgedeki dikenli teller gelecek hafta sökülmeye başlanacak03 Ocak 2025 Cuma 11:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti