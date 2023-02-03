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Rum kesiminden 'Taverna' açıklaması

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Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras, Larnaka Tuz Gölü bölgesindeki Hala Sultan Tekkesi yanına müzikli taverna açılacağına dair KKTC’de oluşan tepkiler nedeniyle “Politis” gazetesine açıklamalarda bulundu.
Rum kesiminden 'Taverna' açıklaması

Politis gazetesine göre, Viras, bahse konu alanın, Kıbrıs Türk Malları İdaresi tarafından kafe restorana dönüştürülmesini hedefleyen Kıbrıslı Rum iş insanına verildiğini ancak çalışma koşullarının, Eski Eserler Dairesi ile Çevre Dairesi tarafından belirleneceğini ifade etti.

Viras, bahse konu alanın Natura koruma kapsamında olduğunu, ayrıca Hala Sultan Tekkesi’nin dini eser olarak addedildiğini belirtti.

Bu yeri alan iş insanının gerekli izinleri aldığını ve yenileme çalışmalarına başladığını söyleyen Viras, bu yapının taverna olmasının söz konusu olmadığını, yanındaki dini esere saygıdan kafe restoran olarak çalışacağını ifade etti.

Konuya ilişkin KKTC’deki tepkilere değinen Viras, yanlış bilgilendirme yapıldığını söyledi. Binanın yıllardır kapalı olduğunu ve herhangi bir faaliyetin sözkonusu olmadığını kaydeden Viras, terk edilmiş bir binanın ziyaretçiler üzerinde kötü etkisinin söz konusu olduğunu söyledi.

Viras, Hala Sultan Tekkesi imamıyla görüştüğünü ve binayla ilgili tam olarak nelerin yapılacağını izah ettiğini iddia etti.

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