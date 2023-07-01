Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Londra'ya gidiyor

Fileleftheros’un haberine göre Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, yarın Londra’ya gidecek ve bazı temaslarda bulunacak.

Dimitriu yarın başlayıp 6 Temmuz’a kadar sürecek ziyareti çerçevesinde Avam Kamarası Başkanı, Dışişleri, Eğitimi Kadınlar ve Eşitlik komitelerinin başkanları Alicia Kearns, Robin Walker ve Caroline Nokes ve komitelerin üyeleriyle ayrı ayrı görüşecek.

İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth) Parlamenterler Birliği İngiltere Şubesi Başkanı Dame Maria Miller ile görüşecek olan Dimitriu İngiltere Parlamentosu’ndaki Kıbrıs Partiler Arası Grup Başkanı Sir Roger Gale ve Grup üyeleri tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak.

Dimitriu ayrıca Avam Kamarası Başkanı Hoyle’un onuruna vereceği yemeğe katılacak ve düzenleyeceği “Kıbrıs-Birleşik Krallık: meydan okumalar ve fırsatlar” konulu etkinlikte baş konuşmayı yapacak. İngiltere Başbakanı’nın Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladığı haftalık toplantının bir bölümünü de izleyecek.

Annita Dimitriu ziyareti çerçevesinde “Birleşik Krallık Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu Konseyi Başkanı Hristos Karaolis ve üyeleri ile" çalışma yemeğinde bir araya gelecek, bazı hayır kurumlarını ziyaret edecek, “Birleşik Krallık Maraşlılar Derneği” ve “İngiltere Kıbrıslılar Ulusal Konseyi” temsilcileriyle ayrı ayrı görüşecek.