Rum Meclisi'nde yeni yasa... Rum Malı Tutanlara 5 Yıla Kadar Hapis Cezası!

Eski hâkim Tacan Reynar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi'nde kabul edilen yeni yasa değişikliğine dikkat çekti.

Reynar’ın açıklamasına göre, artık Rum mallarını haksız şekilde ele geçirmek, satmak veya kiralamak gibi fiiller, yasal olarak daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Yeni düzenleme kapsamında, bu tür eylemler için öngörülen ceza 5 yıla kadar hapis olabilecek.

Reynar, bu değişikliğin hukuki ve toplumsal sonuçlarına da vurgu yaparak, özellikle mülkiyet haklarının korunması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kamuoyunda, söz konusu düzenlemenin nasıl uygulanacağı ve mevcut durumdaki vakalara nasıl yansıyacağı konusunda çeşitli tartışmaların yaşanması bekleniyor.