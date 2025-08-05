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Rum Mülklerini sattığı iddia edilen Eva Isabella Kunzel’in davası 5 Eylül’e ertelendi

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Alman emlakçı Eva Isabella Kunzel’in, Kıbrıslı Rumlara ait taşınmazları izinsiz kullandığı gerekçesiyle yargılandığı dava, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yeni kararı nedeniyle 5 Eylül’e ertelendi. Kunzel tutuklu yargılanmaya devam edecek.
Rum Mülklerini sattığı iddia edilen Eva Isabella Kunzel’in davası 5 Eylül’e ertelendi

Kıbrıslı Rumlara ait mülkleri yasa dışı şekilde kullandığı iddiasıyla yargılanan Alman emlakçı Eva Isabella Kunzel’in davası, salı günü Güney Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 Eylül’e ertelendi.

Rum Devlet savcısı Anna Mattheou, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) konuyla ilgili yakın zamanda verdiği ve davayı önemli ölçüde etkileyebilecek bir karara atıfla erteleme talebinde bulundu. Kararı sadece bir gün önce öğrendiğini belirten Mattheou, bu gelişmeyi görmezden gelmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Mahkeme Başkanı Nikolas Georgiades, savcının talebini yerinde bulduğunu belirterek, bunu siz görmezden gelemezsiniz, biz de gelemeyiz, dedi.

Sanık avukatı Rafaella Chrysostomou da erteleme talebine itiraz etmedi. Chrysostomou, kararı kendi taraflarının da inceleyeceğini ve savunmalarını buna göre hazırlayacaklarını söyledi.

Georgiades, her iki tarafın da yalnızca Kıbrıs değil; İngiltere, Kanada ve mümkünse Amerika Birleşik Devletleri’ndeki benzer içtihatları da göz önünde bulundurarak hazırlık yapmaları gerektiğini belirtti.

Mahkeme 5 Eylül'de yeniden toplanacak. Bu süre zarfında Kunzel tutuklu olarak kalacak.

Dava konusu taşınmazların, göçmen durumundaki Kıbrıslı Rumlara ait olduğu ve söz konusu kişilerin bu mülklerin kullanımı veya satışı için hiçbir şekilde izin vermediği belirtiliyor.

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