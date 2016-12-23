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Rum Ombudsman: “Ayrı tribüne koymak yanlış mesaj”

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Rum Ombudsman: “Ayrı tribüne koymak yanlış mesaj”
Rum Ombudsman Eliza Savvidu’nun, geçtiğimiz eylül ayında Rum milli futbol takımı ile Belçika milli futbol takımı arasında GSP’de oynanan karşılaşmada, Kıbrıslı Türklerin ayrı tribünlere konmasına ilişkin resmi görüşünü açıkladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Lefkoşa’daki GSP stadyumunda, 6 Eylül’de Rum ve Belçika milli takımları arasında oynanan maçta, Kıbrıslı Türklerin ayrı tribünlere konması olayının o dönemde medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde tartışmalara neden olduğunu anımsattı.

“AYIRMAK YERİNE GÖZLEMCİ KOYMALIYDI”

Habere göre Ombudsman Savvidu, yazılı görüşünde, stadyum müdürlüğünün, Kıbrıslı Türk seyircileri ayırmak yerine gözlemci koyması gerektiğine dikkati çekti.

Savvidu ayrıca, Kıbrıslı Türk seyircilerin ayrı yere konması nedenlerini kısmen anlamasının mümkün olduğunu, herhangi bir saldırı ihtimaline karşın seyircilerin korunmasına ilişkin bu yöntemin, Kıbrıslı Türklerin potansiyel mağdur değil potansiyel fail olduğu imajını vererek rolleri tersine çevirecek şekilde işlediğini ifade etti.

“YANLIŞ MESAJ”

Savvidu buna paralel olarak bu tür faaliyetlerin, topluma yanlış mesajlar verdiğini de belirtti.

Savvidu, bu tür faaliyetin sadece sporun gelişimini engellemekle kalmadığını, Kıbrıslı Türk taraftarlar aleyhine ayırımcılığı da teşkil ettiğini ve iki toplumun birlikte var olması, ortak değerleri ve tecrübeleri birlikte paylaşmasına ilişkin topluma yanlış mesajlar verdiğini dile getirdi.

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