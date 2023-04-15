Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu silahlanma çağrısı yaptı

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, "Türkiye-Yunanistan yakınlaşması"na ilişkin değerlendirmesinde, "Bizi yanıltmamalı. Bizi Yunanistan’dan uzaklaştırmak istiyorlar” diyerek, “silahlanma ve özgürlüğü kazanma” çağrısı yaptı.

Yeorgios, haftalık Simerini’ye verdiği özel söyleşide, “çekilse ve Kıbrıslı Türklerle anlaşmamız için bizi serbest bıraksa iyi olurdu” diyerek Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a karşı hiçbir “dostluk gösterisinde” bulunmadığını söyledi.

“Bugün yeni silah sistemleri ne insan nüfusuna, ne asker çokluğuna dayanır. Pekala silahlanabilir, pekala kendimizi savunabilir ve pekala özgürlüğümüzü kazanabiliriz” ifadelerini de kullanan Yeorgios, amaçlarının başkalarını özgürlüğünden veya Kıbrıslı Türkleri haklarından etmek değil, kendilerinin de Avrupalıların sahip olduğu bütün hakları elde etmek olduğunu savundu.

Yeorgios “her Avrupalının Avrupa’nın tamamında serbest dolaşma, serbest mülk edinme, serbest yerleşme hakkı varsa neden bizim Kıbrıs’ta, vatanımızda bu hakkımız olmasın? Neden vatanımızı serbestçe gezemeyelim, serbestçe dolaşamayalım, mülk edinemeyelim ve kendi malımızı, kendi evimizi kullanamayalım? Bu nedenle canlanalım ve Türkiye’nin planlarını durdurmaya çalışalım. Kendine yardım edenlere tanrı da yardım eder.”

Başpiskopos Yeorgios, Hz. İsa’nın çarmıha gerilip gömüldükten sonra dirildiğine ve göğe yükseldiğine inanılan paskalya vesilesiyle şu mesajı da verdi:

“İsa, cefa çektikten sonra dirildi. Aynı şekilde biz de dirileceğiz. Tarihin büyük akışı içerisinde 49 yıl sadece bir andır ve bunu daha sonra eskiden atlattığımız bir kâbus olarak hatırlayacağız. Sonunda hak yerini bulacak.”