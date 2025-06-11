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Rum partileri, casino sektörünün büyütülmesini tartıştı

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Kıbrıs Oyun ve Kumarhane Otoritesi, Rum meclisindeki partileri ziyaret ederek sektörün geleceğini konuştu.
Rum partileri, casino sektörünün büyütülmesini tartıştı

Siyasi partilerle sektörün sürdürülebilir kalkınmasının ele alındığını açıklayan Kıbrıs Oyun ve Kumarhane Otoritesi Başkanı Dr. Pieris Houridis, casino sektörünün bugünü ve geleceğiyle ilgili kritik konularda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla mecliste temsil edilen tüm partilerle görüştüklerini açıkladı.

Kıbrıs Oyun ve Kumarhane Otoritesi, siyasi partilerle yaptıkları görüşmede şu konuları tartışıp destek istediklerini açıkladı: “Düzenleyici çerçevenin doğru uygulanması ve sektörün etkin bir şekilde denetlenmesi, Ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerinde sağlanan ilerleme, Sorumlu Oyun politikalarının uygulanması ve güçlendirilmesinde, özellikle savunmasız grupların korunmasına özel önem verilmesi, Sektörün Kıbrıs ekonomisine katkısı ve büyüme beklentileri hakkında, Modern yaklaşımlar ve denetim araçları gerektiren teknolojik gelişmeler ve yeni pazar eğilimleri”

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