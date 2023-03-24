Rum polisinden ebeveynlere önemli uyarı

Rum Polisi Siber Suçlar Birimi, çocukların internet ve sanal ortamda maruz kalabilecekleri tacizler konusunda ebeveynleri uyardı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Polisi Siber Suçlar Birimi’nden yapılan açıklamada, son dönede reşit olmayan çocuklara yönelik siber suçlar ve taciz olaylarında artış kaydedildiği belirtilerek ebeveynlerin dikkatli olması ve şüpheli bir durumda ilgili makamlara bildirmeleri istendi.