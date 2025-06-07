Rum polisinin trafik suçları mobeseye takıldı

Güney Kıbrıs’ta bazı polis memurlarının hız sınırını aştığı ve Karayolu Trafik Kanunu’nu ihlal ettiği tespit edildi. Sayıştaylık denetimlerinde ortaya çıkan ihlaller için iç soruşturma başlatıldı; ifade alma süreci başlayacak.

Rum polisinin işlediği trafik suçlarının mobeselere takıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, devriye gezen ya da siyasetçilere eskortluk yapan bazı polislerin, Karayolu Trafik Kanunu’nu ihlal ettikleri ve bu konu için başlatılan iç soruşturmada, özellikle hız limitinin aşılması gibi birçok trafik suçu işlendiğinin tespit edildiğini yazdı.

Gazete, Sayıştaylık tarafından yapılan denetimlerde, polislerin birçok ihlal yaptığının tespit edildiği ve Polis Genel Müdürlüğü’ne konuyla ilgili bildirimde bulunulduğunu belirtilirken, üst makamların konuyla ilgilendiği ve konunun tartışmaya açık olmadığını yazdı.

Haberde, ihlallerin soruşturulacağı ve ihlal yaptığı tespit edilen memurların ifade vereceği kaydedildi.