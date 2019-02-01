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Rum Savunma Bakanı Bükreş’te

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Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Bükreş’te gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları gayri resmi toplantısına katıldığı belirtildi.
Rum Savunma Bakanı Bükreş’te

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Bükreş’te gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları gayri resmi toplantısına katıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazetelere göre, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın, en yakın zamanda somut sonuçlar elde etmesi için Kalıcı Yapısal İşbirliği  (Permanent Structured Cooperation-PESCO) programlarının hayata geçirilmesi çabalarına sabit destek verdiğini belirtti.

Tüm üyelerine koruma sağlayacak bir AB’ye gereksinim olduğunu söyleyen Angelidis, AB’nin güney geniş bölgesindeki güvenlik ve istikrarın, Avrupa güvenliği için büyük öneme sahip olduğunu da ifade etti.

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