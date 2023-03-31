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Rum Tarım Bakanlığı: “Hellim konusundaki gelişmeler AB’nin Kıbrıs sorunundaki potansiyel rolünü gösteriyor”

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Güney Kıbrıs Tarım Bakanlığı: “Hellim konusundaki gelişmeler AB’nin Kıbrıs sorunundaki potansiyel rolünü gösteriyor”
Rum Tarım Bakanlığı: “Hellim konusundaki gelişmeler AB’nin Kıbrıs sorunundaki potansiyel rolünü gösteriyor”

Güney Kıbrıs Tarım Bakanlığı’nın, KKTC’den bir hellim üreticisinin, AB kalite programı kapsamında Menşe İsmi Korumalı Ürün (MİK-PDO) onayı alması üzerine açıklamada bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi, “MİK Hellim Üretimi İçin İşgal Bölgelerinde İlk İzin” başlıklı haberinde, Tarım Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, bu tarz gelişmelerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki yeni inisiyatifi çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin oynayabileceği rolü gösterdiğini savunduğunu iletti.

Tarım Bakanlığı, açıklamasında, ilgili sertifikaların, aynı kuruluş tarafından bugüne kadar Rum tarafındaki 58 hellim üreticisi için verildiğini de ifade etti.

Açıklamada, onaylanmış bir hellim üreticisinin, Yeşil Hat ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” yasal çıkış noktaları aracılığıyla, ürünün ticaretini gerek Rum hükümetinin kontrolündeki bölgelerdeki piyasada, gerekse Avrupa Birliği'nin geriye kalanında yapabilmesi için, hem sütün üretildiği hayvancılık tesislerinin hem de hellim üretim tesisinin hayvan sağlığı ve kamu sağlığı açısından AB’nin tüm standartlarına uyması gerektiği ifade edilirken, Rum Tarım Bakanlığının bu gidişata yönelik olarak, hükümetin etkin kontrol uygulamadığı bölgelerde, bu kontrollerin yapılmasını uluslararası bir bağımsız denetim kuruluşuna devretme niyetinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Rum Yönetiminin, tescilinden gerek Kıbrıslı Türk gerekse Kıbrıslı Rum üreticilerin faydalanması için, hellimin MİK ibareli ürün olarak ileriye götürülmesi amacıyla her daim yoğun çaba sarf ettiği öne sürülürken, Rum Yönetimi’nin, Kıbrıslı Türklerin de yararlanabilmesi için, Yeşil Hat Tüzüğü'nün gözden geçirilmesine yönelik olumlu bir tutum takındığı da savunuldu.

Korumalı menşe isimleri ve korumalı coğrafik işaretler siciline bir ismin (MİK hellim/halloumi) kaydedilmesine ilişkin 12 Νisan 2021 tarihli Avrupa Komisyonu’nun 2021/591 sayılı icra yönetmeliğinin uygulanmasının, Kıbrıslı Türklere, Güney Kıbrıs’ın AB üyeliği statüsünden bir kez daha fiilen yararlanma fırsatı sağladığı iddiasında da bulunulan açıklamada, bu tarz gelişmelerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki yeni inisiyatifi çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin oynayabileceği rolü gösterdiği de öne sürüldü.

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