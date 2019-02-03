Rum Tarım Bakanlığı “Kıbrıs ürünlerine” isim işareti konması için yasa tasarısı hazırlıyor

Rum Tarım Bakanlığı’nın, “Kıbrıs ürünlerine” isim işareti konması için yasa tasarısı hazırladığı bildirildi.
Kathimerini gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak yasa tasarısının zeminini oluşturacak metnin hazır olduğunu yazdı.
Haberde, işaretin, ürünün “tamamen Kıbrıs’a ait ürünlerden imal edildiğini ve Kıbrıs kimliği taşıdığını” göstereceği kaydedildi.
Haberde, İngiltere’deki hellim davasının kaybedilmesinin ardından böyle bir yasa tasarısının hazırlanmasının kararlaştırıldığı da belirtildi.
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