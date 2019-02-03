  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Rum Tarım Bakanlığı “Kıbrıs ürünlerine” isim işareti konması için yasa tasarısı hazırlıyor

»
Rum Tarım Bakanlığı’nın, “Kıbrıs ürünlerine” isim işareti konması için yasa tasarısı hazırladığı bildirildi.
Rum Tarım Bakanlığı “Kıbrıs ürünlerine” isim işareti konması için yasa tasarısı hazırlıyor

Rum Tarım Bakanlığı’nın, “Kıbrıs ürünlerine” isim işareti konması için yasa tasarısı hazırladığı bildirildi.

Kathimerini gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak yasa tasarısının zeminini oluşturacak metnin hazır olduğunu yazdı.

Haberde, işaretin, ürünün “tamamen Kıbrıs’a ait ürünlerden imal edildiğini ve Kıbrıs kimliği taşıdığını” göstereceği kaydedildi.

Haberde, İngiltere’deki hellim davasının kaybedilmesinin ardından böyle bir yasa tasarısının hazırlanmasının kararlaştırıldığı da belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Güney’den domuz eti ithalatı Yeşil Hat Tüzüğü'ne göre yasak"03 Şubat 2019 Pazar 14:20
  • Disi’nin muhafazar oyları Elam’a kayıyor03 Şubat 2019 Pazar 14:15
  • Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Rum Yönetimi için “Çift Yönlü Savaş”03 Şubat 2019 Pazar 14:10
  • Akıncı Lute görüşmesi başladı03 Şubat 2019 Pazar 12:30
  • Çavuşoğlu ile Hristodulidis Bükreş’te Kıbrıs’ı görüştü02 Şubat 2019 Cumartesi 20:16
  • Lute, yeniden ve hızlı başıyor02 Şubat 2019 Cumartesi 19:50
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tepki daha02 Şubat 2019 Cumartesi 12:27
  • Anastasiadis Kıbrıslı Türkler için “Emanet Hesap” önerisi yaptı… karşılık bulmadı01 Şubat 2019 Cuma 14:05
  • AB Komiseri Güney Kıbrıs’ta konferansa katıldı01 Şubat 2019 Cuma 12:10
  • Yatırım karşılığı verilen vatandaşlıklara tepkiler sonrası yeni önlemler gündemde01 Şubat 2019 Cuma 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti