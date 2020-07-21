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Rum-Yunan Savunma Bakanlarından İş Birliği Mesajı

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Rum-Yunan Savunma Bakanlarından İş Birliği Mesajı
Rum-Yunan Savunma Bakanlarından İş Birliği Mesajı

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Savunma Bakanları Nikolaos Panayotopulos ve Haralambos Petridis, Türkiye karşısında ortak mücadele ve iş birliği mesajı verdi.

Alithia ve diğer gazeteler, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kınama etkinlikleri çerçevesinde Güney Kıbrıs’a giden Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopulos’un dün Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’le görüştüğünü, görüşme sonrasında ikilinin yaptıkları açıklamalarda, sözde “Türk kışkırtıcılığı ve ihlalleri karşısında birlik olma ve iş birliği” mesajı verdiklerini yazdı.

Habere göre, Panayotopulos görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rum bakanla görüşmesinde ortak hedef ve stratejilere olan bağlılığı teyit ettiklerini ifade etti.

Türkiye’nin sözde “kışkırtıcı ve ihlalci tutumu, belki de her zamankinden daha güçlü bir şekilde sürdürdüğü” iddiasında bulunan Panayotopulos, ülkesinin Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini bir kez daha yineledi.

Rum Savunma Bakanı Petridis, 1974’teki harekat sırasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum ve Yunanlıları anma çerçevesinde Güney Kıbrıs’a giden Panayotopulos’un, Yunanistan’ın desteğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek “Türk kışkırtıcılığına göğüs germek için iş birliği yaptıklarını” bir kez daha ifade etti.

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