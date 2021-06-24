Rus Ressam Ekaterina Shenayova’nın “Cyprus Summer 2021” Sergisi Art Gallery Cyprus’ta Sergilenecek

Rus ressam , Ekaterina Shenayova2nın Cyprus Summer 2021 isimli sergisi 29 Haziran’da Art Gallery Cyprus un , Lefkoşa Esnaf ve Zanaatkarlar Sanayi Sitesi’ndeki sergi salonunda saat 19.00’da açılacak.

Art Gallery Cyprus’tan yapılan açıklamaya göre, Art Gallery Cyprus un düzenlediği ve küratörlüğünü Ahmet Savaş Kale’nin üstlendiği sergide, Ekaterina Shenayeva’nın 86 parçada oluşan Kıbrıs a özgün şehir , köy ve doğa manzaraları yanı sıra, çağdaş figüratif işler de sergilenecek.

Sergi mesai saatleri dahilinde, 10 Ağustos’a kadar açık olacak.

Ayrıca sergilenecek işler 30 Haziran tarihinden itibaren http://www.artgallerycyprus.com web sitesinden görülebilecek ve resimler online satışa açık olacak.